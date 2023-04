Prije skoro godinu dana osvanula je objava na Redditu po imenu "Putovao sam u Hrvatsku prvi put i šokirao se kako su ljudi bili nepristojni". Korisnik po imenu worldtraveler919 u objavi ističe da je Hrvatska apsolutno prekrasna i da izgleda kao da je ispala iz bajke, no da se razočarao u ljude koje je tu susreo.



"Proveo sam tjedan dana u Splitu i šokirao se koliko su konobari nepristojni. Svaka osoba u ugostiteljstvu s kojom sam se susreo bila je nepristojna do te mjere da više nije bio slučaj samo jedne osobe koja je imala loš dan. Bio je trend koji se nastavio tijekom cijelog boravka. Konobari su bili bezobrazni i neuslužni… Sjeo sam pokraj luke da uživam u zalasku sunca, a radnik mi je rekao da ovo nije park i da je bolje da se pomaknem… Prilikom prelaska ceste trubili su nam i skoro nas udarili automobilom", istaknuo je worldtraveler919 te se zapitao je li to normalno u Hrvatskoj.



Objava je izazvala mnoge ljude da podijele svoje mišljenje o Hrvatskoj – turiste koje su već bili u Lijepoj Našoj, ali i Hrvate koji u njoj žive. Što stranci misle o posjetu Hrvatskoj, pročitajte u nastavku teksta, a onda glasajte u našoj anketi.

"Ovo je ludost. Bio sam u Hrvatskoj (Zagreb, Zadar, Split) dva i pol tjedna u 2017. godini i Hrvati su bili najljubazniji ljudi koje sam ikad upoznao. Stranci su nam dolazili pomoći bez prethodnog pitanja jer nismo razumjeli jezik. Dva velika tetovirana Hrvata došli su s nama razgovarati o nogometu na stadionu i čak se ispričala što je utakmica loša jer je klub korumpiran. Zar se toliko toga promijenilo u posljednjih pet godina? Ako jest, tako mi je žao. Moj je san da se vratim i ponovo posjetim tu prekrasnu zemlju s tako zapanjujućim ljudima", napisao je Maxtilt na Redditu.



"Imam obitelj u Hrvatskoj i prvi put sam je posjetila prije 21 godinu. Sjećam se da mi je ujak rekao da se moram prestati ponašati tako prijateljski prema strancima. Odrasla sam u Kanadi i ovdje je običaj nasmiješiti se i pozdraviti ljude dok prolazite susjedstvom. Ujak mi je rekao da to rade samo ludi ljudi. Ne samo da mi je rekao da ih ne pozdravljam, rekao mi je da se ne smijem i da ne gledam strance u oči ili će misliti da sam luda. Ubrzo sam shvatila da je ista stvar s radnicima u uslužnim djelatnostima. Kad sam u trgovini pitala na hrvatskom prodavačicu kako je, uputila mi je najprljaviji pogled i ništa mi nije odgovorila. (Kanada i Hrvatska) kulturološki su vrlo različite zemlje, no ja sam iskusila da su Hrvati izuzetno gostoljubivi kada su u pitanju prijatelji obitelji, pa čak i daleki prijatelji obitelji. Uvijek daju sve od sebe kako biste se osjećali dobrodošlo, kako ne biste ostali gladi i žedni", podijelila je korisnica shecanreadd.



Korisnica Consider2SidesPeace imala je prijatelja iz Hrvatske. Iako se slaže da su djelatnici u uslužnim djelatnostima uglavnom neuljudni – i to je općeprihvaćeno ponašanje, a ne neki osobni napad, bila je iznenađena koliko su stvari drugačije kada te netko pozove u goste.



"Ako te Hrvati pozovu kod sebe doma, poslužit će ti obrok s više sljedova… Žene danima kuhaju za proslave. Isto tako, nema tema o kojima neće pričati, osim možda vjere. Razlika između stava u maloprodaji i privatnog druženja je kao noć i dan."

"Korisnička usluga u Hrvatskoj je loša u usporedbi s nekim drugim zemljama poput SAD-a, Australije ili Ujedinjenog Kraljevstva. Hrvati su vrlo izravni, što može djelovati nepristojno za nekog tko nije Hrvat i nije odrastao na Balkanu… Živim u Australiji zadnje dvije godine i jako sam se iznenadio koliko su ljudi dobri. Gdje god dođeš, pitat će te kako si, što je lijepo, ali u isto vrijeme i malo iritantno i površno jer znam da tog prodavača baš i ne zanima kakav mi je dan. U Hrvatskoj ljudi kažu ono što misle ne pokušavajući zvučati ljepše", kaže hrvatski korisnik michy202.



"Da budem posve iskren, razumijem ovo ponašanje. Mrzim kada me ljudi na poslu pitaju kako sam kada sam na poslu. Na poslu sam, pa već zato nisam sjajno. I nije da kao djelatnik u uslužnoj djelatnosti mogu priznati svoje prave emocije gostu", komentirao je korisnik Administationshot14.



"U mladosti sam putovala Europom s ruksakom na leđima. Posjetila sam Split, Korčulu i Brač i sjećam se da su ljudi bili pomalo neljubazni i nisu bili raspoloženi za čavrljanje kao, primjerice, Amerikanci. Nisam imala nikakvu rezervaciju smještaja za Brač (bilo je to vrijeme prije pametnih telefona), pa sam otišla u turistički ured i zatražila pomoć. Dosta grubo su mi rekli da sjednem i čekam. Ja i moj dečko smo čekali i čekali i čekali. Nismo dobili nikakvu informaciju. Prošlo je negdje između pola sata i sat vremena. Počela sam se pitati bismo li trebali otići, ali nismo imali nikakvih drugih opcija, pa smo nastavili čekati. Odjednom se žena vratila i rekla 'idemo'. Odvela nas je do sobe koju je rezervirala u nekoj većoj kući s kupaonicom. Smještaj je bio jeftin, ali odličan. Sve u svemu, bila je od velike pomoći, ali nas je zbunila jer nam unaprijed nije rekla da nam planira pomoći", podijelila je Sueca.

Ankete (9713) Jesu li Hrvati nepristojni i neuljudni prema turistima? Ne, to je laž 29

Da, to je istina 79

Dogodi se tu i tamo 100 rezultati povratak glasova 208 glasaj rezultati





"Proputovala sam solo cijelu Hrvatsku (Zagreb, Pula, Split, Dubrovnik i više) i nisam naišla na nikakvo nepristojno ponašanje. No isto tako vozim motocikl i nosim motoopremu, pa vjerojatno ljudi nisu bili grubi i zbog tog razloga. Doživjela sam dobacivanje od muškaraca, ali to se događa u svakoj zemlji", napisala je u komentarima hichasingcrystal.

