Plitvička jezera jedinstveno su čudo prirode: 16 velikih gorskih jezera i mnogo manjih prelijevaju se jedno u drugo, iz viših u niža. Voda se slapovima slijeva preko jezerskih pregrada, a uokolo se šire bujne šume i travnjaci – pravi raj za biljni i životinjski svijet.

Plitvička jezera lijepa su u sva godišnja doba, ali i cijela je općina itekako vrijedna istraživanja – i Korenica, i okolna, manja mjesta sa srdačnim domaćinima. Istraživanje prirode na dva kotača ili pješice u hladu zelenila, spust ziplineom, domaća hrana, kao i atrakcije poput vojnog aerodroma Željava samo su neke od zanimljivosti toga predivnog kraja Lijepe Naše.

Domaća hrana

U općini Plitvička jezera možete uživati u ličkom siru, pojesti izvrsnu janjetinu, zasladiti se domaćim pekmezom od šljiva ili nazdraviti šljivovicom. Osim jela od krumpira, na popisu specijaliteta koje vrijedi probati je i basa – svježi, meki, izvorni lički sir. Osim restorana, kao što je primjerice Vila Velebita, na raspolaganju su vam i OPG-ovi u koje možete svratiti po tradicionalne delicije. U selu Vrelo Koreničko, u kojem se nalazi OPG Marine i Slavena Nikolića, možete i prespavati, fino piti i jesti, ali i odabrati jednu od tura na konjima.

Lički zipline

Zip Line Pazi Medo nalazi se u prekrasnoj ličkoj prirodi, u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Bijeli Vrh u općini Vrhovine. Ukupna je duljina čeličnog užeta 1700 metara. Moguće je postići brzinu do 120 km/h, kada zapuše vjetar u leđa. Kad krenete, imat ćete veliku brzinu, no to će vam vjerojatno biti i najbolji dio, a nakon što prevladate prvi strah i tremu, kad se jednostavno pustite, osjetit ćete nevjerojatan osjećaj slobode i uzbuđenja. No u to se morate uvjeriti sami.

Biciklom do Željave

Zelene staze i ptice koje vas pozdravljaju na putu kroz sela do nekadašnjeg aerodroma Željava prizori su koje nećete tako lako zaboraviti. Vožnja električnim biciklima popularan je način za istraživanje tog kraja, a unajmiti ih možete u Plitvice Bike& Bad, gdje vam je na raspolaganju i vodič koji će ispričati više o golemom podzemnom vojnom objektu i njegovim tajnama.

Dalje od hvarske žiže: Tirkizna uvala s konobom zbog koje se ljudi bude u cik zore +1