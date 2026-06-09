Svaki put kad odlučim da ću sama isplanirati svoje sljedeće putovanje, ispostavi se da postoji bolja opcija u nekoj turističkoj agenciji. Prijevoz je jeftiniji, hotelski smještaj je povoljniji, a s organiziranim putovanjem “dobivate” i licenciranog voditelja koji je tu da vaš put prođe glatko i bez stresa.

Ti nisi normalna, kaže mi prijateljica, koja se inače sjajno snalazi na stranicama poput eSkya. Znaš da sam letjela u London za 50 eura, a pogledaj koliko aranžmani koštaju na agencijama.

Naravno, ako niste čvrsto vezani za određeni datum polaska i odlaska, prijevoz se može pronaći po cjenovno prihvatljivim iznosima bez obzira u koji dio svijeta putovali.

Ako putujete oko istih datuma kada i većina drugih Hrvata, neugodno ćete se iznenaditi kada shvatite koliko vam treba novca za prelazak s točke A na točku B. Kad se uzme u obzir cijena benzina, cestarine i gužve na autocestama, nekada se ne isplati ni paliti auto.

Ali s autom imaš svoju slobodu, možeš ići gdje god poželiš i kada god poželiš, podsjeća me prijateljica. Uz to, ne treba mi turistički vodič, odlučna je.

Sve što me zanima o nekoj destinaciji naći ću na internetu i društvenim mrežama. U konačnici, super zanimljivosti o određenoj državi mogu pročitati i na punkuferu, kaže mi sa smiješkom.

Vodiči olakšavaju život turistima u grupama (Foto: Shutterstock)

Upitan posao turističkih vodiča

Nekad je bez turističkih vodiča bilo nezamislivo otputovati u stranu zemlju. Oni su davali osnovne informacije o destinaciji koja se posjećuje. Sada se to može pročitati na Wikipediji, Tripadvisoru, punkuferu...

Savjetovali su putnicima gdje treba promijeniti novac u željenu valutu. Danas se sve plaća karticama. Objašnjavali su putnicima kako da stignu do hotela, određenog muzeja ili koncertne dvorane. Danas svako ima mobitel s pristupom internetu i Google kartama.

Preporučivali su i mjesta na kojima se pije dobra kava i jedu tradicionalni specijaliteti. TikTok i Instagram vrvi od takvih podataka i mišljenja.

Posao turističkih vodiča je izgubio svaki smisao, samozadovoljno zaključuje moja prijateljica.

A opet zaboravlja – ili ne zna, da voditelji putovanja u organiziranim turističkim grupama brinu o puno različitih stvari.

Kako najviše volite putovati? Sve si sam isplaniram i organiziram

Volim putovati samostalno, ali nekad ulovim i neki dobar turistički aranžman

Putujem isključivo s turističkim agencijama Sve si sam isplaniram i organiziram

Volim putovati samostalno, ali nekad ulovim i neki dobar turistički aranžman

Putujem isključivo s turističkim agencijama glasova:

Oni planiraju polaske i odlaske, prijave i odjave iz hotela, komuniciraju s lokalnim vodičima, vozačima i drugim sličnim osobama, a tu su i da vam pomognu riješiti nepredviđene probleme poput gubitka dokumenata.

Tu su i da se posvađaju umjesto vas s djelatnikom u hotelu kad nakon cjelodnevnog puta uđeš u sobu i shvatiš da nije počišćena, a mladi gospodin s recepcije to odbija priznati iako imaš fotografske dokaze prljavih ručnika na podu.

I pribave ti ključeve nove čiste sobe u ekspresnom roku.

Uvjeti za rad su im užasni, malo zarađuju, a obavljaju važan posao - oni su sakupljači otpada +3