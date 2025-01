Da, iako sam (unatoč svemu) napisao kako mi se skijanje svidjelo, iz ovih ili onih razloga, nakon „traume“ iz Bad Kleikircheima, trebalo mi je neko vrijeme da ponovno stanem na skije. Ok, razlozi su bili i ne skijaški, no bilo kako bilo, nakon Austrije prvi put sam na skije stao tri godine poslije, anno domini 2016. u Sloveniji, da budemo precizni – u Kranjskoj Gori.

Ovaj put smo išli ekipno, točnije ja kao skijaški analfabet s ljudima koji su davno svladali ovo umijeće. Rezervirali smo lijep smještaj i 3 skijaška dana mogla su početi. Pošto pametan uči na svojim greškama, ovaj put sam otklonio bilo kakve ideje „ma pokažem ti ja kako se skija, nema tu problema“, te u bespućima interneta naišao na jednu od brojnih ski škola. Bio sam pametniji i kad je o izboru skija i pancerica riječ, te iste unajmio još u Zagrebu.

Po dolasku na stazu dočekala me instruktorica Dunja, koja je meni tad djelovala u najmanju ruku kao Janica Kostelić. Uzeo sam privatne sate (ukupno 4 ili 6, tad su cijene još bile razumne), te su s njom stvari dobro krenule. Naravno, bilo je tu opet padanja s tanjurića i sidra, no realno, ovo je bilo prvo pravo skijanje, jer je u Badu bilo – mučenje. Sjećam se da sam ovdje također krenuo prvi sat „plužiti“, no malo po malo, skija se otvara, čovjek se opusti, pa nauči polako plužni zavoj i kreće prema naprijed. Pa nakon zavoja učiš izravnati skije i zapravo, sretan si jer vidiš da ipak ideš naprijed.

Kad se sjetim tih vremena, upravo sam najveći problem imao s opuštanjem i stalno razmišljao „što ako se razbijem“. A kako nikad nisam „najhrabrije srce“, taj problem mi je ostao dugo prisutan, te sam sebe i danas, znam nepotrebno kočiti. Bilo kako bilo, uz Dunju sam proskijao kao čovjek te vidio da mogu. No, kako nisam avanturista i spuštam se s „figom u džepu“, još je to bilo daleko od pravog skijanja. Svejedno, dobio sam diplomu za završetak ski škole, ali rekao bih da je to više bila samilost od strane instruktorice nego neka moja zasluga.

E sad, za svaku stvar koja se uči je bitan kontinuitet, a godinu poslije, mi na skijanje ponovno nismo išli. Čim je situacija takva, gubi se i ono malo znanja što ga čovjek stekne, jer jednostavno – nemaš prakse. No, kako se nikako nismo odlučivali na dulji odlazak (čitaj, tjedan dana), što je iz današnje perspektive bila greška, 2018. sam prvi put proskijao na zagrebačkom Sljemenu. Razlog je bio taj što smo s prijateljima neskijašima (da bude i neko gori od mene valjda) dogovorili odlazak na skijaški vikend u Sloveniju, pa je valjalo obnoviti znanje.

Sljeme, malo skijalište na obroncima Medvednice tad je radilo, a znam da me iznenadila gužva i popularnost istog. I tu sam uzeo instruktoricu, no 2 dana po 2 sata, uz daljnju prisutnu ukočenost ponovno nije bilo dovoljno da bih značajnije napredovao. Svejedno, zaputili smo se na Krvavec, ponovno angažiravši instruktora. Ovo je prošlo lošije te s komunikacijom na engleskom, s obzirom da je tip bio mlađi Slovenac, a rekao bih po iskustvima prije i kasnije da je bolje i lakše ovakve stvari prolaziti na materinjem jeziku. Ali ajde, ovdje sam uspješno svladao plave staze, hrabro se spustio čak i jednom crvenom, no sjećam se da je velika mana Krvavca, a vidim da je takva situacija i danas – magla. Drugi dan smo "na žicu" čekali i po pola sata, jer je velika većina staza bila zatvorena, a to prilično – frustrira.

Iste godine odlučili smo se za još jedan vikend, a odredište je bilo daleko najozbiljnije skijalište na kojem sam tad bio – Flachau. Doduše, tamo smo bili samo drugi dan, jer prijatelji s kojima smo bili, kao iskusni skijaši su prvi dan falili Flachau te smo otišli na znatno manje skijalište. Meni to nije smetalo, jer nije da sam baš tad bio Alberto Tomba, već čovjek na putu skijaške priče. No, tu sam bome pustio skiju i znam da sam prvi put zaključio „pa ovo i nije loše, krenuo si od pluga i čupanja kose na stazi, a vidi se sad“.

