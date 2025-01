Uz pravog suputnika na snijegu kao što je Citroën C3 svaki prijeđeni kilometar snježnim krajolikom bit će istinski prekrasan doživljaj. S njegovim udobnim sjedalima Advanced Comfort i tehnologijom koja omogućava sigurnu i ugodnu vožnju po zimskim cestama možete se potpuno posvetiti uživanju u snijegom pokrivenim pejzažima Gorskog kotara.

Ovdje će svi, od početnika do iskusnih skijaša, pronaći skijališta koja odgovaraju njihovim željama, a ljubitelji sanjkanja uživati u brojnim stazama. Snježni pejzaži Gorskog kotara oduševit će i one koji nisu zaljubljenici u zimu jer osim sportskih aktivnosti nudi i predivne zimske panorame. Bilo da se odlučite za aktivan odmor na snijegu ili tiho uživanje u prirodi, Gorski kotar nudi nezaboravne doživljaje i bajkovite kućice za opuštanje, a vožnja Citroënom C3 osigurat će da putovanje bude jednako nezaboravno kao i sama destinacija.

Čelimbaša

Smješteno u srcu Mrkoplja, skijalište i sanjkalište Čelimbaša nudi savršenu destinaciju za sve ljubitelje zime. Skijalište radi ovisno o vremenskim uvjetima i prirodnom snijegu, a savršeno je za obiteljski izlet. Sanjkalište Čelimbaša otvoreno je svaki dan, pa sanjkaši mogu uživati na besplatnom sanjkalištu. Staza za sanjkanje je odlična, padina nije toliko strma tako da se lako može penjati, a sanjkalište je prostrano. Tu je i staza za skijaško trčanje, koja je omiljena među lokalcima, ali i posjetiteljima. Ona postaje dostupna nakon prvog većeg snježnog pokrivača, a pruža savršene uvjete za ljubitelje toga zimskog sporta.

Gorski kotar idealna je zimska destinacija (Foto: Karlo Klasić/ Nova Studio)

Nakon aktivnog dana na stazi u podnožju skijališta možete se opustiti u ugostiteljskim objektima i uživati u toplim napicima. Domaćini se trude stvoriti ugodnu i živahnu atmosferu koja je obogaćena vrhunskom gastronomskom ponudom. Za vrijeme skijanja i sanjkanja na Čelimbaši možete uživati u raznim ukusnim jelima, a topla jela poput gulaša savršeno će vam odgovarati i ugrijati vas. Bilo da tamo planirate provesti nekoliko dana ili tjedana Mrkopalj nudi sve što vam treba za potpuni užitak u zimskim čarolijama. Mrkopalj je također poznat po šarmantnim kućicama za odmor koje će vam omogućiti da produžite uživanje u ovom zimskom raju, stvarajući nezaboravne uspomene. Skijališta Gorskog kotara nude savršen bijeg za sve ljubitelje zime, a putovanje do njih postaje pravi užitak uz Citroën C3. Taj automobil, opremljen kamerom za vožnju unatrag, omogućuje sigurno i precizno manevriranje, što je posebno korisno pri parkiranju u skučenim prostorima.

Begovo Razdolje



Skijalište Begovo Razdolje nalazi se u najvišem naseljenom mjestu u Hrvatskoj, na 1078 metara nadmorske visine. Iz ovog naselja kreću staze koje vode do Kule, najvišeg vrha Bjelolasice i čitavog Gorskog kotara. Ako planirate zimske aktivnosti u Begovu Razdolju, vaše odredište bit će Vrbovska poljana, smještena nekoliko kilometara od samog naselja. Na visini od 1200 metara, Vrbovska poljana nudi savršene uvjete za sanjkanje na prirodnim padinama, što je čini idealnim odredištem za obiteljski zimski odmor.

Put do Vrbovske poljane može biti izazovan, osobito zimi kada je cesta prilično strma i zahtijeva odgovarajuće gume, a ponekad čak i lance. No s Citroënom C3 putovanje postaje sigurno i udobno. Taj pouzdani automobil nudi sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti, koji koristi kameru za prepoznavanje prepreka i automatski aktivira kočenje kako bi vas zaštitio u kritičnim situacijama. Bez obzira na zimske uvjete, Citroën C3 osigurava da stignete do svog odredišta sigurno i bez stresa, spremni za uživanje u svim snježnim radostima.

Gorski kotar idealna je zimska destinacija (Foto: Karlo Klasić/ Nova Studio)

Za ljubitelje skijanja na raspolaganju je vučnica dužine 400 metara koja vodi do Klobučareva vrha (1215 m), kao i dječji ski lift. Osim skijanja, boravak u tom zimskom raju nudi brojne organizirane aktivnosti, uključujući školu skijanja, najam opreme, snowboard, sanjkanje i skijaško trčanje. Za one koji žele opuštanje nakon aktivnog dana u neposrednoj blizini skijališta nalazi se nekoliko ugostiteljskih objekata koji će se pobrinuti za okrepu i uživanje skijaša i izletnika.

Gorski kotar idealna je zimska destinacija (Foto: Karlo Klasić/ Nova Studio)

Vujnovići

U naselju Vujnovići, smještenom u blizini centra grada Vrbovskog, uređeno je sanjkalište i skijalište opremljeno malom skijaškom vučnicom duljine 200 metara, koja može primiti između 300 i 500 osoba na sat. Posjetitelji mogu uživati u skijanju i sanjkanju, a za udoban smještaj pobrinut će se Planinarski dom Kamačnik. Zimske čari mjesta upotpunjuje Sanjkaški kup, popularna manifestacija koja okuplja sve generacije i dodaje natjecateljski duh i veselje tijekom zimskih mjeseci, te stvara nezaboravne trenutke u prelijepom goranskom okruženju. Kako biste što lakše došli do odredišta, Citroënov navigacijski sustav 3D jamči da ćete uvijek znati točno gdje se nalazite pružajući vam precizne upute do odredišta, bez obzira na zimske uvjete na cesti. Uz te tehnologije vaš put do Gorskog kotara bit će siguran i bez stresa, svaki će trenutak vožnje učiniti ugodnim, a skijališta lako dostupnima.

Gorski kotar idealna je zimska destinacija - 2 (Foto: Karlo Klasić/ Nova Studio)

Rusovi dolci

U Gorskom kotaru, točnije u središtu Delnica smještena je mala, ali lijepo uređena staza za sanjkanje koja se nalazi doslovno u gradu. Rusovi dolci savršena su opcija ako imate ograničeno vrijeme za uživanje u snijegu ili želite kombinirati opuštajuću šetnju gradom s brzim spustom na sanjkama. Idealno za obiteljsku zabavu ili brzi zimski odmor u srcu Gorskog kotara. Pripremite sanjke i rukavice i spremni ste za uživanje u svježem zraku, snježnim padinama i nezaboravnom zimskom provodu za sve generacije.

Gorski kotar idealna je zimska destinacija (Foto: Karlo Klasić/ Nova Studio)

Putovanje do zimskih odredišta postaje još komfornije uz Citroën C3. Opremljen modernim head-up displayem na TFT zaslonu, Citroën C3 omogućuje vozaču da sve važne informacije o vožnji budu jasno vidljive bez skretanja pogleda s ceste, čime se povećava sigurnost, posebno u zahtjevnim zimskim uvjetima, a također možete uživati u bežičnom punjenju svoga pametnog telefona. Te značajke omogućuju vam da potpuno opušteno putujete i da se fokusirate na uživanje u zimskim radostima.

Platak

Zimi Platak postaje prava mala snježna bajka s uređenim skijalištem, sanjkalištima i zabavom na snijegu. Platak raspolaže stazama u dužini od oko 9 kilometara, jednom dvosjednom žičarom, dvjema vučnicama na stazama Tešnje i Pribeniš, kao i tri pokretne trake koje se nalaze na dnu staza Radeševo i Pribeniš te uz Baby stazu i Baby liftom. Skijalište je opremljeno i sustavom za umjetno zasnježenje, što omogućuje skijanje čak i kada prirodni snijeg izostane. Sustavom zasnježenja pokrivene su staze u zoni Radeševa, staza Pribeniš i Baby staza, dok staze Tešanj i Turistička ovise o količinama prirodnog snijega. Uz skijanje i snowboard Platak nudi i brojne druge aktivnosti poput škole skijanja i snowboarda, najma sanjki, opreme za skijanje i snowboard, motornih sanjki, noćne i dnevne safarije u šumi, skijaško trčanje te hodanje na uređenoj stazi dužine 10 kilometara.

Gorski kotar pod bijelim snježnim omotačem izgleda vrlo atraktivno i sigurni smo da ćete uživati u svim prizorima prirodnih ljepota.

Gorski park Kupjak

Ako niste ljubitelj skijanja, ali želite uživati u snijegu i zabavi, sanjkališta su savršeno mjesto za vas. U srcu Gorskog kotara, na više od 700 metara nadmorske visine, u zagrljaju netaknute prirode čeka vas Gorski park Kupjak. Sanjkalište s pokretnom trakom središte je zimskih aktivnosti na Kupjaku za cijelu obitelj. Osim u snježnim radostima, posjetitelji mogu uživati u finoj hrani i toploj okrijepi te lounge-zoni za odmor i opuštanje na svježem zraku. Dok vaša djeca veselo sanjkaju, vi se možete opustiti uz topli čaj, kuhano vino i razne gastronomske užitke.





Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Citroën po najvišim profesionalnim standardima.