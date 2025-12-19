Galerija 8 8 8 8 Smješteno na tridesetak kilometara od Zagreba, područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje odličan je odabir za vikend-izlet. Ondje vas čekaju kilometri i kilometri označenih planinarskih staza koje prolaze njegovim najljepšim, ali i skrivenim predjelima. Žumberačka gora prelazi u Samoborsko gorje, koje dva potoka dijele na Japetić, Oštrc i Plešivicu.

Taj je kraj proglašen parkom prirode kako bi se očuvale šume i gorske livade, brojni izvori i potoci, rijetke i zaštićene biljne i životinjske vrste. Iako je predivan tijekom cijele godine, zimi je Park prirode doista poseban, u bijelom ruhu. Kad padne snijeg, na Japetiću – vrhu Samoborskog gorja ćete pronaći savršeno mjesto za sanjkanje i zimske radosti, a ondje je i planinarski dom Žitnica, na vrhu istoimene livade.

Dolina Slapnice

Zaštićenu kao značajni krajobraz, u Parku prirode ćete pronaći i dolinu Slapnice, oazu u koju su mještani okolnih sela donosili žito u mlinove. Nalazi se desetak kilometara sjeverno od grada Krašića, gdje privlači zaljubljenike u pitomu divljinu, zrak u kojem se uživa punim plućima, žubor slapova i ljepote zelenila – ili pak blistavo bijele prirode zimi. Staza koja prati smjer potoka između zelenih obronaka Žumberka omiljeno je odredište za bijeg od betona i gužvi. Kristalno čista voda šetače prati cijelim putem, pa se zagubiti mogu samo oni koji se baš jako potrude. No pripremite se na to da nećete biti dostupni na mobitelu cijelim putem jer se tamošnja priroda često poigra sa signalom i mrežom - možda baš kako bi preusmjerila pogled na slapove koji skakuću preko sedre i kamenja te ukazali na drveni most koji je ime dobio po Mati, mlinaru koji je ovdje živio i brinuo za most.

Šum(a) slapova

Od većih slapova pred kojima se vrijedi zaustaviti, jedan je Vranjački, a drugi oko 45 minuta hoda udaljen slap Brisalo. Oba su visoka oko 15 metara i slijevaju se ponovno prema dolini i potoku Slapnici. Vranjački slap odlikuju sedrene barijere i obližnja špilja Zidane pećine – u doba osmanskih osvajanja ovdje se čak i skrivalo lokalno stanovništvo. Brisalo je pak atraktivan zbog efekta amfiteatra koji stvaraju alge i mahovine.

Prilikom dolaska na Slapnicu, ili na putu natrag, jedna od omiljenih stanica je Draganov mlin ili mlin Mauzer, kojem ne može odoliti niti fotograf Romeo Ibrišević , koji područje Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje poznaje kao vlastiti džep.

Slapnica - 7 (Foto: Romeo Ibrišević)

Rakija ili liker za 1 euro

“Kod mlina Mauzer pronaći ćete sjenicu gdje možete odmoriti za pola eura i popiti liker ili rakijicu za euro. Kasa je ispod kamena. Igra se na poštenje i na obraz, što nema cijene. U blizini je slap Brisalo a tik uz mlin su slapovi potoka koji utječe u rječicu Slapnicu. Slikanje netaknute prirode se ne naplaćuje. Sve u svemu neprocjenjivo...”, otkriva Romeo, a na stranicama Parka doznajemo:

“Kao došljak iz Bučke u Sloveniji, Petar Dragan mljeo je u Đurićevom mlinu negdje oko 1870. godine. Kasnije je sagradio svoj mlin na ušću potoka Kalovke u Slapnicu. Mlin je u vrlo dobrom stanju te ima drveni vodenički kotač koji pokreću dva mlinska kamena. Jedan se koristi za pšenicu, a drugi za kukuruz”.

U svakom slučaju, Slapnica sa svojim tajnama i srdačnim domaćinima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zato pripazite, jer jednom kada je posjetite nećete se je moći zasititi - baš kao i Romeo Ibrišević, čije fotografije pogledajte u galeriji s početka teksta.

