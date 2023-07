Kad se zaroni u povijest, može se istražiti vrijeme nastanka najstarijih država na svijetu. Ipak, kriteriji su prilično nejasni, jer neki uzimaju za određivanje starosti suverenost države, a drugi nastanak prve organizirane vlasti. Bez obzira na to, gledajući najranije znakove ljudskih civilizacija, postoje zemlje koje su opstale kroz stoljeća, a ovo je sedam takvih zemalja, prema podacima s portala thetravel.com

Grčka

Klasična i helenistička razdoblja Grčke još uvijek utječu na modernu kulturu. Drevni Grci su se oslanjali na znanje drugih civilizacija kako bi razvili znanstvenu i filozofsku kulturu. Ova je kultura natjerala Grke da racionalno promatraju prirodni svijet i dođu do doprinosa koji su promijenili područja matematike i znanosti na bolje. Značajne promjene proširile su se na umjetnost jer su grčki umjetnici uhvatili ljudsko savršenstvo u svojim skulpturama. Osim toga, arhitekti iz klasičnog doba stvorili su arhitektonska remek-djela koja putnici danas vide, kao što je hram Partenon u Ateni. A kako tek zaboraviti Aristotela, Platona i njihove velike misli? U svakom slučaju, Grčka je zadužila svijet.

Otok Kos - 3 (Foto: Shutterstock)

Indija

Iako je teško točno odrediti koliko je Indija stara, World Population Review navodi da su najraniji znakovi ljudskog života uočeni prije par desetaka tisuća godina. Civilizacija doline Inda bila je prva koja je cvjetala između 2500. i 1900. godine prije nove ere i dovela do vladavine nekoliko dinastija. Danas Indija još uvijek nosi svoje bogato naslijeđe i vjerovanja u moderno doba, mješavinu koja nastavlja osvajati mnoge. Ljubitelji povijesti mogu saznati više o indijskim povijesnim događajima u njezinim najpoznatijim muzejima, hramovima i drugim mjestima svjetske baštine UNESCO-a, a svi zaljubljeni u moderni svijet mogu otići u neki od velegradova poput New Delhija, Calcutte…

Francuska

Francuska se smatra jednom od najstarijih zemalja na svijetu po datumu samostalnog suvereniteta, a postala je dijelom Rimskog Carstva nakon što je Julije Cezar predvodio rimske trupe i pobijedio Kelte. Franci su napali i osvojili rimski teritorij, čime je Klodvig I. postao prvi francuski kralj. Iako je u srednjem vijeku došlo do širenja Francuske, sporovi oko nasljeđa i invazije doveli su do gubitka vlasti vladajućeg karolinškog kralja. Međutim, Francuska je razvila područja obrazovanja i arhitekture što je dovelo do osnivanja stoljetnog sveučilišta La Sorbonne te do nevjerojatnih spomenika diljem cijele zemlje. Baš kao Italiju ili Španjolsku, i Francusku se može nazvati zemljom spomenikom.

Vijetnam

Vijetnam je zemlja prepuna drevne povijesti koja seže do prije otprilike 20 tisuća godina. Zemlju su naseljavala neka od najranijih društava, što je čini savršenim konkurentom među najstarijim zemljama svijeta. Tijekom vremena, Vijetnam je prošao kroz različite promjene vodstva, i dok je bio ujedinjen kao država, formiranje je bilo postupno i puno boli, borba i smrti. Iako mnogi znaju Vijetnam po ratu koji se dogodio između 1955. i 1975., sada je to izvanredna destinacija s vrhunskim turističkim atrakcijama koje vrijedi vidjeti. Sve veći broj turista svake godine, tome jasno govori u prilog.

Delta Mekong, Vijetnam - 2 (Foto: Getty Images)

Kina

Kina je jedna od zemalja koje su izdržale test vremena i sada zauzima značajno mjesto u svjetskoj povijesti s kultnim građevinama poput Kineskog zida koji se gradio više od dvije tisuće godina. Prve kineske dinastije bile su Shang, Zhou, Qin i Han, a iskorak je nastao za vrijeme dinastije Shang. Svaka dinastija pridonijela je različitim postignućima koja su postavila temelje za mnoge stvari po kojima je Kina danas poznata.

Egipat

Oko 3100. godine prije nove ere, kralj Narmer Menes ujedinio je dva kraljevstva pod svojom vlašću i započeo egipatsko rano dinastičko razdoblje. To je razdoblje bilo početak vladavine faraona i korištenja hijeroglifa za bilježenje informacija. Do 2575. godine prije nove ere, faraoni su imali dovoljno bogatstva i moći za izgradnju zadivljujućih piramida, hramova i spomenika. Danas Egipat prima tisuće znatiželjnih putnika koji žele vidjeti intrigantne mumije i istražiti drevne grobnice i hramove, a teško da postoji netko tko nije čuo za Tutankamona ili Keopsovu piramidu.

Iran

Iran je naširoko poznat kao najstarija zemlja na svijetu, iako naravno – različiti izvori tumače stvari drukčije. Osnovan je 3200. godine prije nove ere i dom je nekih od drevnih svjetskih civilizacija, poput elamitskog kraljevstva i Medijaca. Iako su većina ljudi u Iranu muslimani, zemlja je i dalje dom jedne od najstarijih religija, zoroastrijanaca, što doprinosi njenom povijesnom značaju. Unatoč značajnom razvoju Irana, on ima nevjerojatne povijesne znamenitosti, tako da odlaskom u ovu zemlju ne možete promašiti.

