''Una! Una!'', vikali su rimski vojnici kad su po dolasku na ovo područje ugledali ljepotu rijeke. Barem tako govori legenda. Una znači jedna, jedina, jedinstvena – i taj naziv u potpunosti opravdava.

Jedan dio Nacionalnog parka i rijeke Une ističe se svojom ljepotom. Riječ je o Štrbačkom buku, vodopadu (tj. nizu vodopada) na oko 300 m nadmorske visine, dok je sam visok 24,5 metara.

Predstavlja najviši i prema mnogima najljepši vodopad u Nacionalnom parku Una. Niz njega se obrušavaju slapovi i vodopadi rijeke Une gradeći sedrene tvorevine.

Moć slapova može se osjetiti u buci i kapljicama koje pršte na sve strane, što dobro dođe kao osvježenje u vrućim ljetnim danima. Ne čudi što je upravo Štrbački buk jedna od najposjećenijih točaka Nacionalnog parka, uz Martin Brod i Kulen Vakuf.

Edukativne ploče prate staze parka, uz njih posjetioci mogu naučiti više od prirodnim ljepotama i kulturno-povijesnoj baštini ovoga područja.

Smaragdna divljakuša

Za ljubitelje adrenalina postoji i mogućnost raftinga. Za razliku od nekih mirnijih rijeka, rafting na Uni, tj. Štrbačkom buku pošteno će vas zabaviti i izmoriti. Bez brige, umor ćete utažiti dobrom pastrvom i domaćim krumpirom.

Una je kaskadna rijeka neobuzdane naravi i smaragdne boje na kojoj možete vidjeti slapove, riječne otoke, kaskade i bukove. Najveća je prirodna vrijednost po kojoj je nacionalni park i dobio ime, a izvire u hrvatskom selu Donja Suvaja.

Japodski otoci (Foto: Shutterstock)

Osim prirodnih ljepota dodatnu vrijednost ima i u arheološkim nalazištima, ostacima brojnih utvrda i srednjovjekovnih gradova poput kule Klišević, osmanske utvrde Havala te gradova kao što su Orašac, Ostrovica i Rmanj.

Početkom 20. stoljeća na obali su se nalazili unski mlinovi nalik sojenicama, drvenim kućama nad vodom. U takvim sojenicama živjeli su pripadnici plemena Japodi koje je naseljavalo ovo područje, a danas je ''njima u čast'' ovdje i prekrasan turistički centar Japodski otoci.

Izlet na Unu - 5 (Foto: Shutterstock)

Kako doći?

Do Nacionalnog parka Una najlakše ćete doći preko graničnog prijelaza Užljebić – namijenjen je samo za putnički promet, nema mnogo gužve i nalazi se svega 3 km od ulaza 6 (Lohovo).

Dolazite li s južne strane (npr. Dalmacije), najbliži granični prijelaz je Strmica.

Cijene ulaznica provjerite ovdje , a ovisno o ulazu, izdvojiti je potrebno najviše 12 KM po osobi, odnosno malo više od 6 eura.

S obzirom na to da je riječ o jednoj od najljepših prirodnih atrakcija u BiH, bilo bi šteta ne svjedočiti mu na jednom od izleta.

