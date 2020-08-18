Galerija Japodski otoci 6 Izlet na Unu - 5 6 Izlet na Unu - 4 6 Izlet na Unu - 2 6

U trendu Kadulja - 1 Kadulja ili žalfija Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve" Tušt ili portulak - 6 Tušt ili portulak A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo Galette sa šljivama Miriše na još... Ne može jednostavnije: Recept za savršenu pitu sa šljivama zbog koje ćete progovoriti francuski

''Una! Una!'', vikali su rimski vojnici kad su po dolasku na ovo područje ugledali ljepotu rijeke. Barem tako govori legenda. Una znači jedna, jedina, jedinstvena – i taj naziv u potpunosti opravdava.

Jedan dio Nacionalnog parka i rijeke Une ističe se svojom ljepotom. Riječ je o Štrbačkom buku, vodopadu (tj. nizu vodopada) na oko 300 m nadmorske visine, dok je sam visok 24,5 metara.

Predstavlja najviši i prema mnogima najljepši vodopad u Nacionalnom parku Una. Niz njega se obrušavaju slapovi i vodopadi rijeke Une gradeći sedrene tvorevine.

Moć slapova može se osjetiti u buci i kapljicama koje pršte na sve strane, što dobro dođe kao osvježenje u vrućim ljetnim danima. Ne čudi što je upravo Štrbački buk jedna od najposjećenijih točaka Nacionalnog parka, uz Martin Brod i Kulen Vakuf.

Edukativne ploče prate staze parka, uz njih posjetioci mogu naučiti više od prirodnim ljepotama i kulturno-povijesnoj baštini ovoga područja.

Smaragdna divljakuša 

Za ljubitelje adrenalina postoji i mogućnost raftinga. Za razliku od nekih mirnijih rijeka, rafting na Uni, tj. Štrbačkom buku pošteno će vas zabaviti i izmoriti. Bez brige, umor ćete utažiti dobrom pastrvom i domaćim krumpirom.

Una je kaskadna rijeka neobuzdane naravi i smaragdne boje na kojoj možete vidjeti slapove, riječne otoke, kaskade i bukove. Najveća je prirodna vrijednost po kojoj je nacionalni park i dobio ime, a izvire u hrvatskom selu Donja Suvaja.

Japodski otoci Japodski otoci (Foto: Shutterstock)

Osim prirodnih ljepota dodatnu vrijednost ima i u arheološkim nalazištima, ostacima brojnih utvrda i srednjovjekovnih gradova poput kule Klišević, osmanske utvrde Havala te gradova kao što su Orašac, Ostrovica i Rmanj.

Početkom 20. stoljeća na obali su se nalazili unski mlinovi nalik sojenicama, drvenim kućama nad vodom. U takvim sojenicama živjeli su pripadnici plemena Japodi koje je naseljavalo ovo područje, a danas je ''njima u čast'' ovdje i prekrasan turistički centar Japodski otoci.

Izlet na Unu - 5 Izlet na Unu - 5 (Foto: Shutterstock)

Kako doći? 

Do Nacionalnog parka Una najlakše ćete doći preko graničnog prijelaza Užljebić – namijenjen je samo za putnički promet, nema mnogo gužve i nalazi se svega 3 km od ulaza 6 (Lohovo).

Dolazite li s južne strane (npr. Dalmacije), najbliži granični prijelaz je Strmica.

Cijene ulaznica provjerite ovdje, a ovisno o ulazu, izdvojiti je potrebno najviše 12 KM po osobi, odnosno malo više od 6 eura.  

S obzirom na to da je riječ o jednoj od najljepših prirodnih atrakcija u BiH, bilo bi šteta ne svjedočiti mu na jednom od izleta.

Uživajte u pogledu, dok još možete: Jedna od najljepših hrvatskih dolina uskoro bi trebala zauvijek nestati Kosinjska dolina - 11 Kosinjska dolina - 10 Kosinjska dolina - 9 +6 Kosinjska dolina - 2

   