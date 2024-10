Znate već da mi na Punkuferu prilično cijenimo Sloveniju i rado pišemo o njoj. A kako uostalom i ne bismo, kad nam Dežela, koja je vrlo blizu "sjevernjacima", nudi mnoštvo toga. Tko voli gradove, Ljubljana, Maribor, Celje – vrijedni su posjeta, a njima dodajte još 1001 prirodnu ljepotu koju Slovenija nudi. Jedna od njih je i famozna Postojnska jama , u koju rado svraćaju znatiželjnici iz cijelog svijeta.

Kako doći do Postojnske jame?

Slovenija ipak nije najmanja na svijetu, tako da vam iz Zagreba do Postojne autom treba skoro dva i pol sata. Put vodi kroz Novo Mesto i Ljubljanu, a nakon što prođete Ljubljanu, potrebno je voziti se još 40-ak minuta u smjeru Trsta kako biste stigli do Postojne. Ako idete iz Rijeke, situacija je znatno bolja jer ćete do Postojne stići za otprilike sat i petnaest minuta.

Ulaznice i obilazak

Kad ste već došli, treba kupiti i ulaznice. Naravno, njih je moguće kupiti i preko interneta, pa na lokaciji ne morate ništa čekati, a možete ih kupiti i na licu mjesta. Nudi se nekoliko opcija – sam posjet jami stoji 29,90 eura (možete odabrati i kombinaciju jama + posjet dvorcu za 41,90 eura), a tinejdžeri, učenici i studenti imaju određeni popust. A ako vaš nasljednik ima do 5 godina, tada plaća simbolični 1 euro. Prilikom kupnje potrebno je odabrati i željeno vrijeme, s obzirom na to da se kroz špilju uglavnom ne šećete, već se vozite vlakićem (veći dio vremena). Sam obilazak traje oko sat i pol, a za to vrijeme obići ćete 5 kilometara špilje.

Postojnska jama - 1 (Foto: Getty Images)

Kako je u Postojnskoj jami?

S obzirom na to da ovdje nikad nije loše vrijeme, rekli bismo – stabilno. Bitno je napomenuti da jama radi za posjetitelje 365 dana u godini, a unutar nje temperatura se uvijek kreće (bilo ljeto ili zima) između 8 i 10 Celzijevih stupnjeva. Ako ste slučajno krenuli na izlet sa psom, četveronožni prijatelji ne mogu u špilju, no dobra je vijest da ih sasvim besplatno možete za vrijeme razgledavanja ostaviti u štenarama.

Prilikom obilaska špilje moraju biti oprezni i svi oni kojima je mobitel produžetak ruke i koji ne mogu bez slikanja. Ono je (nažalost) dopušteno, ali zabranjeno je koristiti bljeskalicu. Naravno, postoji još nekoliko zabrana, ali one su više zdravorazumske, pa se tako ne smije pušiti, dirati stalaktite, bacati otpatke…

Gdje spavati u blizini?

Sjajna je vijest da je odmah u blizini izgrađen hotel jednostavnog imena – Jama . Svi koji su bili kunu se u savršenu udobnost i sjajnu ugostiteljsku ponudu, pa ako želite vrijeme u Postojni provesti na najljepši mogući način – nemojte čekati.

Na deset minuta od granice: Divne šumske kućice koje vrijedno skupljaju pozitivne komentare gostiju +2