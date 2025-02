Zamislite mjesto gdje se dvije rijeke susreću, gdje priroda priča svoju priču, a svaki korak otkriva novi čudesni prizor. Med dvemi vodami u Međimurju nije samo posjetiteljski centar – to je putovanje kroz skrivene kutke netaknute prirode, kroz priče rijeka, močvara i šuma koje čine ovaj kraj posebnim. Bilo da ste zaljubljenik u prirodu, avanturist ili jednostavno tražite miran bijeg iz svakodnevice, ovo mjesto će vas osvojiti i inspirirati.

Ako ste ikada poželjeli pobjeći od gradske vreve i uroniti u netaknutu prirodu, Centar za posjetitelje Med dvemi vodami u Međimurju je mjesto koje jednostavno morate posjetiti. Smješten u pitoresknom Križovcu (manje od 10 minuta vožnje od Murskog Središća), na jedinom hrvatskom trgu posvećenom prirodi, ovaj edukativni i interpretacijski centar otvara vrata u svijet rijeka, močvara i šuma koje su srce međimurske divljine.

Ovo nije običan posjetiteljski centar – ovo je priča o suživotu čovjeka i prirode, o bioraznolikosti koja oduzima dah i o potrebi da očuvamo blago koje imamo. Ovdje ćete saznati zašto su bregunice važne za ekosustav, tko su fljojsari i koje tajne krije rijeka Mura. Kad uđete u svijet međimurske prirode, možda ćete, baš kao i ja – ostati oduševljeni.

Istražite interaktivni centar i njegov okoliš

Već na samom ulazu osjetit ćete toplinu ovog mjesta. U dvije moderne galerije, uz pomoć interaktivnih izložaka i multimedijalnih sadržaja, možete doživjeti priču međimurskih rijeka i šuma na potpuno novi način. Uz centar se nalazi i interpretacijska brvnara Moj hrast Adam, simbol snage i dugovječnosti prirode, a za najmlađe tu je i dječje igralište Rječica. No, prava čarolija krije se izvan zidova centra.

Križovec je poput vrata u jedan od najočuvanijih prirodnih dijelova Hrvatske – područje rijeke Mure, savršeno za sve koji žele doživjeti prirodu u njenom punom sjaju. Kad smo kao klinci išli u posjet rodbini u Križovec, meni to nikad nije bilo samo još jedno obiteljsko okupljanje – znao sam da, čim pojedemo strinine domaće kolače, slijedi ono pravo – šetnja uz Muru. Tada nije bilo posjetiteljskog centra, ali bilo je predivne prirode, trčanja uz Muru, gađanja kamenčićima u vodu i ako smo imali sreće da nije bilo starijih i pametnijih oko nas – odlaska do stare skele i hodanja po njoj (danas mi se to kao odrasloj osobi baš i ne čini kao najpametnije što smo mogli raditi bez nadzora).

Svetomartinska Mura – raj za istraživače i avanturiste

Ako vas privlače duge šetnje kroz šumske staze, biciklističke avanture ili samo opuštanje uz rijeku, Svetomartinska Mura pravo je mjesto za vas. Jedan od projekata Međimurske prirode koji donosi pet kilometara uređene staze koja vodi kroz očaravajuće pejzaže i pruža priliku za upoznavanje jedinstvene flore i faune Međimurja.

Posebnu pažnju privlače drveni mostovi, vidikovci i edukativne table koje pričaju priče o vretencima, močvarnim pticama i tajanstvenom dravskom vodenjaku. Šetajući ovom stazom, osjetit ćete kako se priroda i kultura stapaju u jedinstvenu priču koju vrijedi iskusiti. Za one koji vole istraživati, Svetomartinska Mura nudi različite tematske rute, od laganih šetnji do pravih istraživačkih ekspedicija: Mlinarova ruta – kratka i slatka tura koja vodi do legendarnog Mlina na Muri; ruta međimurskog konja koja vas upoznaje s ugroženom pasminom konja; ruta Živa mrtvica - idealna za one koji žele istražiti bogat život uz mrtvicu rijeke; Dabrova ruta – savršena za sve koji žele vidjeti tragove dabrova i otkriti skrivene šljunčare; ruta Stara Mura – vodi vas uz glavni i stari tok rijeke Mure te vam otkriva čarobne prizore prirode; iza kraj Svetomartinska Mura ruta – najduža i najuzbudljivija ruta koja povezuje sve atrakcije ovog područja.

Matulov grunt – Kuća leptira i tradicije

Nezaobilazna destinacija u Međimurju je i Matulov grunt u Frkanovcu, koji vas vraća u prošlost i istovremeno otvara vrata u svijet leptira. Ova stara međimurska "hiža" obnovljena je kako bi postala centar posvećen leptirima i očuvanju prirode, a nalazi se na području ekološke mreže Natura 2000. Ime "Matulov grunt" dolazi od kajkavskih izraza "matul" (leptir) i "grunt" (posjed), što savršeno opisuje njegovu svrhu – očuvanje prirode kroz tradiciju i edukaciju. Ovdje povremeno možete sudjelovati u radionicama, istraživačkim projektima ili jednostavno uživati u mirnom okruženju. Ono što je zanimljivo je da je kuća zapravo namijenjena istraživačima, piscima te umjetnicima za boravak, istraživanje i stvaranje.

Međimurje je destinacija koja nudi mnogo više od klasičnih turističkih atrakcija. Med dvemi vodami samo je početna točka za istraživanje prirode Međimurja, a vi ste pozvani da je doživite iz prve ruke. Bilo da ste ljubitelj prirode, avanturist, fotograf ili samo netko tko traži bijeg od svakodnevice – ovo je mjesto koje će vas osvojiti i kojem ćete se uvijek poželjeti vratiti.

