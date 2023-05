Bolata se godinama svrstava na ljestvice jedne od najljepših plaža u Europi. Ne samo da je riječ o lijepoj pješčanoj plaži uz plitko i mirno more, već i o idiličnom mjestu na kojoj vlada mir i tišina te nema velikih gužvi.



I dok su brojne bugarske plaže postale iznimno popularne među turistima iz cijelog svijeta te ih posjećuju u velikom broju, na Bolati još uvijek nisu zabilježene kolone automobila sa stranim registracijama.



Bolata se smjestila u istoimenoj uvali na sjevernoj bugarskoj obali Crnog mora te u sklopu prirodnog rezervata Kaliakra. Prvo naselje – selo Bulgarevo udaljeno je oko pet kilometara od ove plaže, a u blizini se nalazi i grad Kavarna. Do plaže se vrlo lako može doći osobnim automobilom.



Polukružna pješčana plaža sjajno je mjesto za ljetni odmor i ljubitelje morskih aktivnosti. Zahvaljujući dvama lukobranima voda je uz nju plitka i bez velikih valova te se nameće kao idealno rješenje za sve one pojedince koji nisu super vješti plivači.



Tijekom najtoplijih mjeseca – lipnja, srpnja i kolovoza – temperature se ovdje u prosjeku kreću od 26 do 30 stupnjeva Celzija. U ljetnoj sezoni u blizini plaže možete pronaći nekoliko barova koji služe osvježenje. U ostatku godine za ista se trebate pobrinite sami.

