Papuk je najviša slavonska planina, njezin najveći dio proglašen je parkom prirode i, kao geološki lokalitet od međunarodnoga značaja, UNESCO-ovim geoparkom. Omiljeno izletište Slavonaca postaje sve popularnije i među posjetiteljima koji dolaze iz udaljenijih krajeva. Osim prirodnih ljepota, za to je zaslužna i bogata turistička ponuda, od muzeja i edukacijskih programa do outdoor avantura, o čemu smo pisali ranije. Ali i bez tih sadržaja, nekadašnji panonski otok savršeno je vikend-odredište i za one koji traže tek malo svježeg zraka i za one koji vole ozbiljnije upregnuti gojzerice.

Planinarenje u "ravnoj" Slavoniji

Obično ne osobito impresivnih tisuću metara visine u Slavoniji izgleda nekako više. Dok mu se približavate, Papuk baš kao otok izrasta iz slavonske ravnice i kao da je čuva, sav onako taman, šumovit i toliko drukčiji od svega oko sebe. Možda na prvu djeluje mrk, ali Papuk je dobar domaćin.

Brojne, dobro markirane staze vode do mnogih slikovitih vrhova i lako je isplanirati kružne ture, a one mogu biti i vrlo kratke ali i 20 + kilometara duge, kako vam drago.

Ivačka glava (913 m) (Foto: PP Papuk)

Najčešće planinarsko polazište je Velika kraj Požege. Kako idemo stazom preko kamenih ruševina Veličkoga grada pa hrptom do Tauberovih stijena koje podsjećaju na kakav zaboravljeni spomenik, okružene borovima i spokojem, pomalo se horizont počinje puniti slojevima i slojevima brežuljaka.

Dolaskom na vrh Lapjak (667 m) daljine nakratko nestaju u šumi. Mekom stazom stižemo na Nevoljaš (740 m), vrh koji će se pogledom na sve strane iskupiti za to što nas je Lapjak ostavio bez takve nagrade. Daljine zabijeljene snijegom izletu daju neki svečani ton i pojačavaju zvuk tišine. S Nevoljaša krećemo prema PD Jankovac. Hod kroz staru bukovu šumu kao da preuzima ritam stabala koja se u geometrijskim redovima pružaju u nedogled i kao da hodaju i staju skupa s nama.

Put dalje vodi kroz "Talijanski jarak", prirodni labirint od srušenih ogromnih bukvi koje se ne smiju micati jer su unutar parka prirode, pa ćete ih morati ih zaobići kako god znate.

(Ne)običan planinarski dom

Planinarski dom Jankovac smjestio se u pitomoj udolini. Kada iz šume izletite na održavanu livadu koja okružuje dom, osjećate se kao u bajci... ili kao da ste se našli u onoj božićnoj sniježnoj kugli. Slično se vjerojatno osjećao i grof Josip Janković (koji zapravo i nije bio grof nego voćinski vlastelin i plemenitaš).

Zaljubljen u ovo mjesto, zaslužan je za izgradnju prvoga doma na ovoj lokaciji, a pripitomljen krajolik kojim prolazi današnja Grofova staza dobar je primjer kako čovjek nenasilno može intervenirati u prirodu.

Današnji PD Jankovac peti je na ovome mjestu. "Život... ratovi, požari, uvijek nešto“, pokazujući na stare fotografije na zidovima prepričava srdačno osoblje zgode iz povijesti ovog mjesta.

PD Jankovac (Foto: PP Papuk)

Iako nije HPS-ov, dom ima onu planinarsku vibru, koja je posebno prisutna u sumrak kada se hodači puni dojmova vraćaju iz dnevnih obilazaka i traže malo mjesta kraj peći. Uz tu planinarsku toplinu, ovaj dom počastit će vas i neočekivanom dozom hedonizma. Prije svega – u tanjuru. Ovdje jednostavno ne možete pogriješiti s izborom i jednako ćete uživati u klasičnom grahu, specijalitetima od divljači, domaćim štrudlama ili kolačima à la Jelačić koji s očekujete u šarmantnoj urbanoj slastičarnici, a možda manje na čistini bez signala usred Papuka.

A odlučite li se prespavati, dočekat će vas tople sobe, mirišljava posteljina i najdublje nebo koje ste vidjeli s druge strane prozorskoga stakla. I da, zvonjavu mobitela nećete čuti jer signala nema. Zato sve važno obavite prije i, možda najbolje, sve drage ljude povedete sa sobom.

Okus za uspomenu

Planinarski dom Jankovac također je dobra baza za izlete. Iz doma možete obići sve spomenute vrhove, vrh Papuka (953 m) ili Češljakovački vis (825 m). Odlučite li se ipak samo za jedan od vrhova, neka to bude Ivačka glava (913 m), po mnogima najljepši vrh ne samo Papuka, već i čitavog slavonskog gorja. Stjenovita Ivačka glava nalazi se na hrptu Papuka i s nje se pruža nesmetan pogled u svim smjerovima, kao i na sam vrh Papuk.

Prije povratka u svakodnevicu, provirite još jednom u dom i opskrbite se štrudlama za van. Kad se vratite kući, raspakirate i dobro ušuškate, štrudle iz bajkovitog doma savršeno će pristajati uz listanje fotografija s ovog izleta i priuštiti vam nesvakidašnje, slavonsko madeleine-iskustvo.