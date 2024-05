Nedostaje li vam uzbuđenja u životu, po poštenu dozu uzbuđenja možete krenuti prema austrijskom glečeru Dachstein i Zwieselalmu, na manje od sat vremena vožnje od Hallstatta. Ondje će vas dočekati Nebeske ljestve (Donnerkogel Klettersteig) duge 40 metara koje premošćuju veliki klanac do vrha Donnerkogel via ferratom na visini od oko 700 metara od tla.

Put u nebo (kako se još nazivaju Nebeske ljestve) izazov je za glavu jer će vam trebati nešto hrabrosti da savladate visinu i izloženost otvorenom prostoru, ali iz penjačke perspektive, radi se o jednom od lakših dijelova uspona.

Kako doći?

Do Nebeskih ljestvi možete doći od jezera Gosau žičarom Gosaukamm do Zwieselalma. Od tamo slijedite stazu oko pet minuta do kolibe Gablonzer i zatim skrenite lijevo na stazu 611 i zatim pješačite oko 20 minuta dok ne dođete do Törlegga i kratko se spuštajte dok ne ugledate sajlu koja označava početak via ferrate. U kolibi možete i prespavati pa krenuti rano ujutro kako biste izbjegli gužvu na ljestvama.

Iako se ljestve ne smatraju se zahtjevnima u odnosu na druge dijelove uspona, nemojte ih podcjenjivati. Pri jakom vjetru ili kad su drugi penjači na ljestvama, kretanje može biti uznemirujuće. Od ljestvi će vam srce definitivno brže zakucati, ali to je samo jedan od mnogih vrhunaca na Donnerkogelu.

Gosau (Foto: Shutterstock)

Via Ferrata

Via ferrata Donnerkogel nije mačji kašalj, ali duž cijele rute uživat ćete u prostranim pogledima na alpski krajolik Dachsteina s predivnim jezerom Gosausee. Uspon traje oko tri sata i kreće se po različitim terenima u rasponu od srednjih do teških. Također, kad jednom krenete, zapravo nema dobrog načina da se okrenete. Nećete se moći vratiti natrag jer nema alternativnog puta sve dok ne dođete do vrha.

Stoga biste trebali biti u dobroj fizičkoj kondiciji i imati određenu tehničku sposobnost penjanja prije nego što se upustite u takav izazov. Srećom, područje Gosaua je meka via ferrati pa prije nego što se upustite na zahtjevnije penjačke pustolovine možete vježbati na laganijim putevima. Na kraju će vas dočekati vrh označen velikim križem, gdje se možete potapšati po ramenu ili otplesati slavljenički ples, uživajući u pogledu. Nakon što se upišete u knjižicu slijedite stazu natrag do kolibe.

Jezero Gosau

Nakon uspona ohladiti se i odmoriti možete na jezeru Gosau ili krenuti dalje prema Hallstattu. Dirnut ljepotom jezera, svjetski putnik i znanstvenik Alexander Freiherr von Humboldt proglasio ga je Božjim okom. Na jezeru možete i ploviti čamcima, okušati se u SUP-u, kao i pronaći lijepa mjesta za kupanje ili uživati u pogledu ispod površine. Ondje ćete naći i smještaj, kao i restoran na obali koji nudi austrijske specijalitete s naglaskom na ribu. Na terasi je i pivski vrt, poželite li sjesti na pivo i uživati u krajoliku.