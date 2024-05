Općina Kršan u Istri dom je najviše građevine u Hrvatskoj: dimnjak termoelektrane koji broji nevjerojatnih 340 metara pronaći ćete pri vrhu Plominskoga zaljeva, podno Plomina, gradića koji se smjestio na istočnoj obali Istre. No Plomin i njegova okolica puno su više od termoelektrane.

Utvrđeni gradić je nakupio godina i godina, o čemu svjedoče ostaci gradinskoga naselja (II. tisućljeće pr. Kr.), kao i arheološki nalazi iz doba Liburna (I. tisućljeće pr. Kr.). Romanička crkva Sv. Jurja iz 11. stoljeća upisala se u povijest zahvaljujući Plominskoj ploči, uzidanoj na vanjskom zidu na kojoj se nalazi reljef ilirsko-rimskog boga Silvana, zaštitnika flore i faune, a natpis na reljefu je jedan od najstarijih pronađenih glagoljskih natpisa uopće.

"Reljef je jedan od najstarijih materijalnih i pisanih dokumenata o prisustvu Slavena na ovim prostorima, a zbog povijesne vrijednosti, reljef je 1971. godine bio izložen i u Parizu na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije, a nakon toga pohranjen je u Zagrebu. Pročelje crkvice danas ima njegov otisak. Natpis sadrži oblu glagoljicu koja je u Hrvatskoj korištena prije uglate, a ovaj plominski natpis, za kojega se pretpostavlja da je stariji i od Baščanske i Valunske ploče ili Krčkog natpisa, ubrajamo u najstarije spomenike hrvatskog jezika.“, piše Turistička zajednica općine Kršan.

Vidikovac (Foto: Shutterstock)

Pogled od milijun eura

Iako Plomin nije toliko popularan kao neki drugi istarski gradovi, s vremenom sve više posjetitelja otkriva ovaj kraj i ne samo zbog povijesti i kulture, nego i prirode i gastronomije. Jedna od atrakcija o kojoj se priča je Vidikovac Plomin na koji ćete naići u vožnji obalnom cestom. S litice visine 245 metara Kvarnerski zaljev otvara se poput razglednice i čini savršenu kulisu za fotografiranje, uživanje u pogledu i resetiranje na početne postavke. S plominskog vidikovca pogled puca na Cres i Lošinj, grad Rijeku, Velebit, Plominsku goru...

Omiljena Burra

Osim o vidikovcu, priča se i o Burri, plominskoj pizzeriji koja marljivo skuplja pohvale, zbog čega je rezervacija itekako poželjna. Ondje možete uživati u klasičnim napoletanama s visokim točkastim rubovima i slasnim kombinacijama sastojaka. Tako primjerice pizza Burra spaja carpaccio istarskog boškarina s pestom od oraha, vrganja i trubača, Dama Bianca se prepoznaje po kremi od vrganja i tartufa, a Nduja kombinira istoimenu talijansku pikantnu kobasicu s pecorinom i ljubičastim lukom. Koju god da pizzu odaberete, teško ćete pogriješiti jer sve imaju kvalitetne sastojke poput mozzarelle fior di latte, rajčice San Marzano, vrhunske šunke i tune.

Izlet u plominski kraj - 3 (Foto: Shutterstock)

Zaljev zaštitnik

Odlučite li posjetiti Plomin, do Plomin Luke dijeli vas par minuta vožnje. U podnožju Plomina na samom kraju Plominskog zaljeva nekoć su živjeli brojni pomorci, ribari i mlinari. Nekoć je Plomin Luka bila izvozna luka za drvo do koje su Istrijani putovali natovarenim volovima da bi ono išlo dalje, za Veneciju. Sve do kraja Drugog svjetskog rata ovo mjesto je bilo prometno važno odredište odakle se redovitom trajektnom vezom moglo putovati do Rijeke, Cresa i Lošinja. Zaljev u oblika fjorda, dugačak četiri kilometra poslužio je za zaštitu pomorcima da se sakriju od nevremena. Danas je ovo mjesto i dalje ribarska luka u koju rado zalaze i nautičari, a sve više se razvija i turizam.

Plomin Luka zove u akciju

Tijekom vikenda Plomin Luka je omiljeno odredište ribolovaca koji ondje love brancine, ugore, ciple, orade i drugu ribu. Sportsko ribolovno društvo Plomin jedna od najvećih udruga po broju članova u Istri, ako ne i u Hrvatskoj. Tradicionalna ribarska fešta u Plomin Luci omiljen je povod za druženje uz riblja jela, glazbi i veseloj atmosferi. Ribarska fešta koja se održava u kolovozu okupi nekoliko tisuća posjetitelja, ali i tijekom godine ovaj kraj organizira razne manifestacije.

26. svibnja na Plaži Dražice čeka vas akcija čišćenja obale i mora na koju su dobrodošli svi volonteri i ljubitelji prirode - a svatko od „čistača i sakupljača“ bit će adekvatno opremljen rukavicama i vrećama. Vrijednu inicijativu pokrenula je udruga RokOtok kao uvertiru za nastavak projekta zahvaljujući kojem će Ribafish ovog ljeta plivati i educirati oko istočne obale Istre – o čemu više pročitajte ovdje.

"Što nas očekuje u Plominskoj luci 26. svibnja od 10 sati ujutro? Pa, malo, kratko i efektno druženje u kojem barba Ribafish priča o ekologiji i problemu otpada (ponajviše plastike), upoznavanje s roniocima, velika akcija čišćenja te sad već tradicionalna potraga za Geocachevima!, najavio je Ribafish. Vidimo se u Plomin Luci!

Prozirni kajaci zbog kojih turisti dolaze u Liku i otkrivaju pitomu Gacku dolinu +5