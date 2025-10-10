Ljubazno i uslužno osoblje, bogati sadržaji u zračnoj luci, ali i atmosfera na aerodromu važni su faktori koje putnici uzimaju u obzir kada ocjenjuju svoje iskustvo putovanja.



Novo istraživanje britanske tvrtke Airport Parking & Hotels analizirala je više od 71.000 Googleovih recenzija kako bi otkrila koji aerodrom korisnici ocjenjuju najprijateljskijim.



Da bi došli do ovih rezultata posebno su pretraživali recenzije s riječima poput prijateljski nastrojen, pristojan, uslužan i profesionalan. Pokazalo se da je Međunarodna luka Taoyuan na Tajvanu ima najviše recenzija na Google koje spominju ljubazno osoblje – čak 73,6 posto ocjena odnosila se na ljubaznost njezinog osoblja.



Riječ je o najvećoj i najprometnijom zračnoj luci na Tajvanu koja je smještena u Dayuanu u Taoyuanu – otprilike 40 kilometara zapadno od Taipeija, a koja nudi letove prema 101 destinaciji svijeta. Na drugom mjestu ljestvice najprijateljskijih aerodroma našla se Zračna luka Cornwall Newquay u Ujedinjenom Kraljevstvu sa 73,3 posto recenzija koji spominju ljubazne zaposlenike.



Treće mjesto, pak, zauzeo je Međunarodna zračna luka Narita u Japanu sa 73,1 posto pozitivnih recenzija. Ne samo da je putnike impresionirala ljubaznost njihovih djelatnika, već i širok raspon sadržaja – od brojnih restorana do salona ljepote.

10 zračnih luka s najljubaznijim osobljem u 2025. prema istraživanju Airport Parkinga & Hotelsa:

Međunarodna luka Taoyuan na Tajvanu Zračna luka Cornwall Newquay, Ujedinjeno Kraljevstvo Međunarodna zračna luka Narita u Japanu Zračna luka Southampton, Ujedinjeno Kraljevstvo Međunarodna zračna luka Phoenix Sky Harbour, Arizona, SAD Međunarodna zračna luka Salt Lake City, Utah, SAD Međunarodna zračna luka Minneapolis-Saint Paul, Minnesota, SAD Međunarodna zračna luka Jeju, Južna Koreja Međunarodna zračna luka Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati Zračna luka Ronald Reagan Washington, Virginija, SAD

