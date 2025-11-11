Galerija 0 0 0 0 Iako u Europi postoji mnogo zaista neobičnih mjesta, Nikozija na Cipru zasigurno je jedno od najčudnijih. Unutar jednog prilično malog grada praktički se nalaze dvije posebne države, svaka sa svojom valutom, vremenskom zonom, zakonima i općenito drugačijim načinom života. Nikozija je glavni i najveći grad Cipra podijeljen Atilinom (ili Zelenom) linijom na grčki i turski dio pa u mjestu od oko 200 tisuća stanovnika na jako maloj površini imate priliku doživjeti dvije potpuno različite kulture.

S jede strane možete šetati ulicama poput onih u Grčkoj i isprobavati grčku hranu, a nekoliko metara niže dobiti dojam da ste u centru Turske. Između ova dva dijela postoji tampon zona koju je kreirao UN kako bi regulirao život stanovnika u ova dva dijela Cipra. Zanimljivo je i da je Nikozija jedan od glavnih gradova koja nema svoj aerodrom, ili preciznije: više nije u funkciji. Do 1974. godine većina avionskog prometa Cipra odvijala se preko Međunarodne zračne luke Nikozija koja se nalazila osam kilometara od istoimenog glavnog grada.

Tijekom turske invazije na Cipar aerodrom je postao jedna od glavnih meta turske vojske i sva je komercijalna djelatnost zaustavljena, a danas je aerodrom dio neutralne zone. Zračni se promet na Cipru od 1975. godine nastavio odvijati preko Larnaca International Airporta, a osam godina kasnije izgrađena je i Međunarodna zračna luka Paphos u blizini ovoga ciparskog grada.

Danas o turbuletnoj prošlosti nikozijskog aerodroma svjedoči tek nekoliko derutnih aviona na zaboravljenoj pisti za polijetanje. No Nikozija nije jedini europski glavni grad bez aerodroma. Doduše, razlozi drugih zemalja za to nisu niti približno slični.

Vatikan

Najmanja država na svijetu i da poželi, teško bi negdje mogla smjestiti zračnu luku. Prostire se na tek 0,44 kvadratna kilometra, a nalazi se usred Rima, koji ionako ima dva međunarodna aerodroma.

Andorra la Vella

Andorra la Vella, glavni grad Andorre, smješten visoko u Pirenejima, između Francuske i Španjolske, nema ni zračnu luku ni željeznički kolodvor, što ne čudi obzirom na silne brežuljke i planine. Najbliža zračna luka je Andorra-La Seu d’Urgell u Španjolskoj, udaljena oko 25 kilometara, ali većina posjetitelja dolazi preko Barcelone ili Toulousea. Najbliža željeznička postaja nalazi se u mjestu L’Hospitalet-près-l’Andorre, tik preko granice u Francuskoj.

Monako

Monako nema zračnu luku, ali ima heliodrom Monaco u četvrti Fontvieille. Najbliža velika zračna luka je Nice Côte d’Azur u Francuskoj.

Vaduz

Glavni grad minijaturne države koja graniči s Austrijom i Švicarskom također nema svoj aerodrom. Automobil, željeznica, ali i brod, moguća su prijevozna sredstva kojima se može ući u Lihtenštajn, a najbliži aerodrom nalazi se u švicarskom St. Gallenu.

San Marino

San Marino nema zračnu luku, ali ima heliodrom u Borgo Maggioreu i mali aerodrom u mjestu Torraccia, s travnatom uzletno-sletnom stazom dugom 680 metara. Najbliže zračne luke u Italiji su Međunarodna zračna luka Federico Fellini u Riminiju te mnogo veća zračna luka Guglielmo Marconi u Bologni.

Zemlja Vatre i Leda: 15 zanimljivosti o Islandu koje sigurno niste znali +3