Možda je razlog jutarnje kupanje prije nego što se grad probudi, večernja šetnja uz more ili ručak koji se neočekivano pretvori u višesatno druženje. Možda su to ljetni koncerti, miris mora ili osjećaj da vam se napokon nikamo ne žuri.

Smještena u srcu Kvarnera, rivijera koja povezuje Crikvenicu, Selce i Dramalj idealna je za sve koji vole spoj opuštanja, aktivnog odmora, dobre hrane i mediteranskog načina života. A kada ostanete koji dan dulje, imate vremena doživjeti sve ono zbog čega joj se gosti iz godine u godinu vraćaju.

Zašto Crikvenička rivijera traži malo više vremena? (Foto: TZG Crikvenica)

Dani ispunjeni morem, okusima i malim užicima

Ljeto na crikveničkoj rivijeri nije rezervirano samo za plažu. Ovdje se dani prirodno pune različitim iskustvima: od jutarnje kave uz more i kupanja na skrivenijim uvalama do večernjih šetnji rivom i spontanih zaustavljanja na koncertima ili lokalnim događanjima.

Kako bi gostima omogućili više vremena za uživanje u svim čarima crikveničke rivijere, iz Jadran Hotels & Camps pripremili su ponudu Extended Summer Getaway. Uz 15 % popusta na smještaj, goste očekuje i dodatnih 5 % popusta za boravke od osam noćenja i više te 10 % popusta na à la carte ponudu hrane i pića.

Posebnu dimenziju odmoru daje i gastronomija. Kvarner će 2026. godine ponijeti titulu Europske regije gastronomije, a to se osjeća na svakom koraku – u lokalnim namirnicama, tradicionalnim receptima i restoranima koji spajaju autentične okuse s modernim pristupom.

Zašto Crikvenička rivijera traži malo više vremena? (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Jedna od najvećih prednosti crikveničke rivijere njezina je raznolikost. Ovdje bez problema možete provesti cijeli odmor aktivno, ali i jednako lako usporiti ritam i prepustiti se odmoru.

Dan može započeti plivanjem u moru, nastaviti se biciklističkom rutom uz obalu ili istraživanjem okolnih mjesta, a završiti uz čašu vina i pogled na zalazak sunca. Ljubitelji aktivnog odmora mogu birati između sportova na vodi, rekreativnih sadržaja i brojnih šetnica koje povezuju obalu.

Za mnoge su upravo večernje šetnje među najljepšim dijelovima dana. More tada postaje mirnije, temperature ugodnije, a cijela rivijera poprima onu posebnu ljetnu atmosferu zbog koje poželite ostati još malo.

Plaža Kačjak (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Ljeto u kojem uživa cijela obitelj

Crikvenička rivijera posebno je privlačna obiteljima jer uspijeva spojiti ono što često izgleda teško pomirljivo – sadržaje za djecu i pravi odmor za roditelje.

Dok najmlađi uživaju u animacijskim programima, igrama i zabavnim sadržajima, odrasli imaju priliku pronaći vlastiti tempo. Bez stresa, bez osjećaja da nešto propuštaju i bez potrebe za stalnom organizacijom.

Takva ravnoteža jedan je od razloga zbog kojih mnoge obitelji upravo ovdje stvaraju svoje ljetne tradicije.

Ne postoji samo jedan način za ljetovanje, a upravo je raznolikost smještaja jedna od prednosti ove destinacije.

Hotel Omorika (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Neki će svoj idealan odmor pronaći u hotelima prilagođenima obiteljima poput Hotela Omorika u Crikvenici, gdje novouređeni bazeni i bogat animacijski program dodatno obogaćuju ljetne dane.

Drugima će više odgovarati Hotel Katarina u Selcu, poznat po velikom vanjskom bazenskom kompleksu, prostranim obiteljskim sobama i ljetnim događanjima poput White Partyja, Primorskih večeri i plesnih radionica.

Za goste koji žele istraživati destinaciju vlastitim tempom tu je Hotel Slaven, smješten nadomak mora i svih sadržaja mjesta.

AD TURRES (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Ljubitelji opuštenije atmosfere često biraju Ad Turres, gdje se ljetni dani izmjenjuju između bazena, šetnji i lokalnih događanja.

A oni koji od odmora očekuju blizinu prirode teško će ostati ravnodušni na Holiday Homes Kačjak. Mobilne kućice, kamp parcele, more na nekoliko koraka i osjećaj odmaka od svakodnevice čine ga idealnim mjestom za resetiranje.

Plaža Kačjak (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Ljeto koje živi i nakon zalaska sunca

Posebnost crikveničke rivijere nije samo u moru i plažama. Tijekom ljeta ovdje gotovo uvijek postoji razlog za izlazak.

Primorske noći donose glazbu, druženja i onu opuštenu mediteransku atmosferu koja spontano okuplja ljude na trgovima i šetnicama.

Moja mala kala (Foto: TZG Crikvenica)

Početkom srpnja manifestacija Moja Mala Kala vraća posjetitelje tradiciji kroz lokalne obrte, gastronomiju i glazbu, dok CRIKVART Festival sredinom srpnja gradske ulice pretvara u veliku pozornicu ispunjenu akrobatima, performerima i umjetnicima.

CrikvArt (Foto: TZG Crikvenica)

Kolovoz donosi proslavu Dana Grada Crikvenice uz koncerte i događanja na otvorenom, a kraj ljeta tradicionalno pripada Ribarskom tjednu, jednoj od najprepoznatljivijih manifestacija ovog kraja koja već desetljećima spaja gastronomiju, glazbu i lokalnu tradiciju.

Plivački maraton Šilo - Crikvenica (Foto: TZG Crikvenica)

Tu je i plivački maraton Šilo – Crikvenica, događanje koje više od stoljeća okuplja rekreativce i sportaše te predstavlja jedan od simbola destinacije.

Kad poželite ostati još koji dan

Ovdje se dani pune iskustvima. More, dobra hrana, večernje šetnje, koncerti, obiteljski trenuci koji ljeto čine posebnim.

Gastro (Foto: Jadran Hotels & Camps)

Možda je upravo zato najbolje planove ponekad promijeniti. Jer neka mjesta jednostavno zaslužuju da im poklonimo malo više vremena.

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