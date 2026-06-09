Galerija 1 1 1 1 Praia de Monte Clérigo ili Plaža Zalazaka na portugalskoj obali Algarvea osvojila je titulu najbolje europske plaže za 2026. godinu prema izboru turističke platforme European Best Destinations.

Zlatna pješčana plaža smještena u blizini gradića Aljezur, na divljoj zapadnoj obali Algarvea, istaknula se kao jedno od najpoželjnijih atlantskih odredišta za putnike koji traže autentičnu atmosferu, netaknutu prirodu i opušten luksuz daleko od prenapučenih turističkih centara.

Prema obrazloženju organizatora izbora, Praia de Monte Clérigo posljednjih godina privlači sve više posjetitelja koji žele izbjeći masovni turizam i uživati u spektakularnim krajolicima i - miru.

Petkom navečer poseban doživljaj pružaju okupljanja lokalnog stanovništva i turista uz ocean, gdje se u restoranu O Sargo organiziraju koncerti uživo, poslužuju svježi morski plodovi te uživa u najpopularnijem zalasku sunca u Portugalu.

Kako se biraju najbolje europske plaže?

Plaže su ocjenjivane prema kombinaciji uredničkih kriterija, ekoloških standarda i iskustava posjetitelja. U obzir su uzeti prirodna ljepota, kvaliteta mora, pristupačnost, pogodnost za obitelji, autentičnost destinacije, dostupne aktivnosti, očuvanost okoliša, kvaliteta usluga na plaži, smještaj u okolici te ukupna atmosfera.

Grčka dominira

Na popisu deset najboljih europskih plaža čak pet lokacija nalazi se u Grčkoj. Među njima su i plaža Voutoumi na otoku Antipaxos, poznata po kristalno čistom tirkiznom moru i bijelim oblucima, plaža Fteri na Kefaloniji i plaža Elafonisi na Kreti.

Visoke pozicije zauzele su i druge mediteranske destinacije. Talijanska plaža Bogliasco našla se na petom mjestu zahvaljujući šarenim kućama uz obalu i opuštenoj atmosferi, dok je španjolska Cala Mesquida na Mallorci završila na šestoj poziciji. Hrvatske se plaže ove godine nisu našle u top deset.

Najljepša plaža svijeta nalazi se na Filipinima

Podsjetimo, u travnju je za najbolju plažu na svijetu za 2026. godinu proglašena plaža Entalula na filipinskom otoku Palawan, prema godišnjoj listi World's 50 Best Beaches.

Plaža je osvojila prvo mjesto zahvaljujući impresivnim vapnenačkim liticama koje okružuju bijeli pijesak i stvaraju jedan od najfotogeničnijih obalnih prizora na svijetu. Stručni žiri istaknuo je i manji broj posjetitelja u usporedbi s drugim popularnim plažama u regiji, kao i iznimno čisto i mirno more savršeno za kupanje.

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