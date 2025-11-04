Sa svojih 7000 četvornih metara veličina otočića Caye Sable u Haitiju može se usporediti s nogometnim igralištem. Koliko god to nevjerojatno bilo, ovaj mališan dom je 250 do 300 stanovnika, što ga čini jednim od najgušćih naseljenih otoka na svijetu, s nevjerojatnom gustoćom od oko 156 tisuća ljudi po kvadratnom kilometru. Caye Sable se smjestio u plitkim vodama uz južnu obalu otoka La Gonâve u istoimenom zaljevu, oko 50 km zapadno od Port-au-Princea.

Otok broji oko 30 do 40 gusto zbijenih kuća s uskim prolazima koje stoje na krhkom pjeskovitom tlu od ostataka koralja i morskih sedimenata. Do minijaturnog otoka se najčešće dolazi brodićima iz sela Petite Anse na krajnjem jugu otoka Gonâve, a toliko je malen da se može obići za nekoliko minuta. Najljepši je kada se promatra iz zraka jer u kombinaciji s tirkiznim vodama plitkog koraljnog grebena čini izniman prizor. Na otoku nema raznolike vegetacije, osim najotpornijih travnatih ili grmolikih biljaka.

Caye Sable naseljavaju gotovo isključivo obitelji ribara, a mnoge od njih imaju domove i na obližnjem otoku La Gonâve. Gotovo svakodnevno, a ponekad nekoliko puta dnevno ribari putuju s jednog na drugi otok. Ribolov je glavna gospodarska djelatnost, a jastozi i druga morska hrana čine osnovu prehrane stanovnika. Živi jastozi često se čuvaju u improviziranim spremnicima prije nego što se prevezu na kopno na prodaju.

Posljednjih godina neke su obitelji proširile rubove otoka gomilanjem školjki, dijelova koralja i otpada, kako bi usporili eroziju. Na otoku nema struje, ali neki od stanovnika koriste solarne panele i male generatore. Kako bi se opskrbili pitkom vodom, hranom, građevinskim materijalom i drugim stvarima koje im trebaju za život otočani u potpunosti ovise o čamcima.

