Odmor uz more sjajan je način da se riješimo nakupljenog stresa i pošteno opustimo. Ova skrivena kućica na otoku Visu jedno je od mjesta koje jamči upravo to.



Nalazi se odmah tik uz more, a do nje možete doći brodićem ili pješice po kozjoj stazi. Udaljena je od većine otočke infrastrukture te pruža maksimalnu privatnost. Namijenjena je, pak, odraslim osobama avanturističkog duha koji uživaju u robinzonskom odmoru.



Imajte na umu da kućica ima svega jedan krevet koji se nalazi u potkrovlju, a do kojeg vodi neograđeno stepenište, pa nije pogodna za malu djecu. Zbog niskog stropa ne preporučuje se niti iznimno visokim pojedincima te osobama koje ne podnose skučene prostore.

Ručno izrađeni namještaj daje ovoj kućici poseban šarm (Foto: Airbnb.com)

Tuš na otvorenom

Obuhvaća i pitoresknu kuhinju s osnovnim kućanskim aparatima te sastavljenu od ručno rađenog namještaja koja cijelom smještaju daje poseban šarm. Tu je i mala kupaonica s vanjskim tušem i vodom iz bunara koju je potrebno štedjeti.



Ispred kuće je natkriveni prostor s drvenim stolom, visećom mrežom i klupama, a na kojem se možete opustiti.

Kad se zaželite kupanja , potrebno je napraviti tek nekoliko koraka i stepenicama se spustiti do mora. Tu je i kamena terasa s ležaljkama savršena za sunčanje.

Skriveni raj na Visu (Foto: Airbnb.com)

Najbolje vrijeme za dolazak

Treba vam mira i tišine? Nemojte ovdje dolaziti u jeku sezone! Iako se nalazite na skrivenom mjestu koje je od grada Visa udaljeno oko sedam kilometara, na otok u ljetnim mjesecima dolazi velik broj brodova i stvaraju buku.



Ako zadovoljstvom vašim boravkom ovisi i o savršenoj Wi-Fi vezi, možda je bolje da preskočite ovu lokaciju. Signal ovisi o opterećenosti odašiljača, broju turista i vremenu i nije 100 posto pouzdan.



Kuća se iznajmljuje preko internetske platforma Airbnb po 160 eura za noć . Vlasnica savjetuje da dobro pročitate opis kuće i pravila ponašanja prije nego što bukirate smještaj u njenom malom skrovitom komadiću raja na otoku Visu.

Bijeg u Raj: Tirkizna uvala na Crnom otoku zbog koje se vrijedi potruditi +4