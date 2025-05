Da je Karlovac srce Hrvatske jasno je kada pogledamo kartu Lijepe Naše, no da mnogi još nisu dovoljno upoznali taj središnji dio zemlje – također stoji! Iako se ovaj kraj sve više turistički razvija, još uvijek je puno onih koji kroz Karlovac tek prođu tijekom svojeg putovanja. E pa vrijeme je da to ispravimo i da vam damo povoda da za vikend posjetite ovaj grad na četiri rijeke ali i njegovu okolicu. Danas ćemo vam pokazati kako izgleda plovidba Žitnom lađom, šetnju Starim gradom Dubovcem, ali i uživanje u posjedu Contessa koji nudi čitav niz aktivnosti.

Žitna lađa

Kako se nalazimo u gradu koji leži na četiri rijeke najbolje je da zaplovimo Žitnom lađom koja isplovljava iz mjesta Brođani koje je udaljeno 9 kilometara od Karlovca. Ova lađa najčešće plovi do Kamenskog i natrag, no za veće skupine ljudi zna potegnuti i do ušća Korane u Kupu. Za grupe, plovidbu je moguće organizirati svaki dan, a ako želite na brod sami ili u manjem društvu – onda možete uživati subotom i nedjeljom u 11, 15 ili 17 sati kada vas uz dobru glazbu čeka posada koja će vam ispričati priče iz vremena dok je Karlovac bio najbogatiji hrvatski grad, a možete i uživati u lokalnim vinima vinarije Šoškić te lađarskoj zakusci. Na lađi možete i doručkovati, igrati timske igre, ručati, imati wine and paint ture, i zabavljati se uz glazbu uživo. Naravno to nije sve – jer od kraja lipnja lađa postaje party destinacija gdje će glazbu puštati DJ-evi iz cijele Hrvatske.

Tijekom vožnje proći ćete pored Pavlinskog samostana i Crkve Majke Božje Snježne, plovit ćete iznad potopljene rimske lađe i uz bunkere iz Drugog svjetskog rata. Imat ćete priliku vidjeti stanište orlova štekavaca, vodomara, čaplji i kornjača, a sve to iz lađe koju su napravile žene! Naime, Jasmina Cvetković i Ana Prepolec Padežanin odlučile su da karlovačko Pokuplje postane turistička destinacija. Uz potporu EU fondova koje je dobila njihova udruga Zvono uz Kupu, 2016. izgrađena je Žitna lađa Zora koja je vjerna replika tipa lađe kakva je plovila Kupom u 18. stoljeću.

Stari grad Dubovac

Na brdu povrh rijeke Kupe čeka vas Stari grad Dubovac koji je vaša iduća obavezna destinacija za posjet. Ovo predivno mjesto nalazi se nedaleko centra grada, a do njega možete doći pješke ili automobilom, a ako ste u dobroj formi možete i biciklom. Tamo Vas očekuje Branič kula kao najviša točka karlovačkog krajolika s najboljim pogledom, uvijek zanimljive izložbe i muzejski programi, koncerti, kazališne predstave, suvenirnica i ugostiteljski objekt sa vrlo zanimljivom ponudom. Stari grad Dubovac svoje je ime dobio po staroslavenskom nazivu za drvo hrasta, dub, a ova utvrda služila je za obranu od Osmanlija.

Za razliku od drugih ovakvih mjesta u Hrvatskoj, Stari grad Dubovac je imao sreću da je prošao temeljitu obnovu na temelju sačuvanih nacrta. Gotovo svi prostori su u funkciji, a dvorište i izložbene prostorije su pozornice za mnoge atraktivne programe. Ipak, postoji i priča koja bi vas mogla zanimati, a to je urbana legenda o tunelu koji navodno ima ovaj kastel. Priča je to koja golica maštu posjetitelja, no ako želite još propitkivati slavnu stoljetnu prošlost Dubovca – skoknite do Karlovca.

Posjed Contessa

I za kraj još jedna poslastica. Nekoliko minuta vožnje sjevernije od Karlovca, točnije u Draganiću, smješten je bajkoviti posjed Contessa koji ima sjajne obiteljske ponude. Ovo je mjesto koje nudi susret s carskim konjima, obilazak povijesnih odaja i niz divnih priča koje vas vraćaju u prošla vremena – a rođendani ovdje postaju prava bajka. Dočekat će vas plemeniti lipicanci, španjolski konji i dražesni poniji. Djeca mogu uživati u jahanju, bajkovitim pričama, te kulinarskim i kreativnim radionicama. Kurija s autentičnim interijerom prošlih stoljeća otkriva svijet carskih vremena, a u posebnim prigodama posjetitelji mogu doživjeti i prikaz baroknog jahanja u originalnim kostimima uz glazbu.

Inače, Contessa je stari gospodski posjed iz doba Austro-Ugarske monarhije (1714. godine), koji je s ljubavlju obnovljen i u cijelosti revitaliziran. Vlasnica Zvjezdana Klarić, zajedno sa kćeri Sanjom svakodnevno stvara bajkovite trenutke za svoje goste. Tijekom toplih mjeseci tu je puno aktivnosti na otvorenom, dok vas u hladnijim mjesecima čeka druženje uz kamin i kolače, ali i slikarske radionice. Posjed Contessa je mjesto gdje se prošlost, tradicija i priroda stapaju u čudesni doživljaj koji vas očarava svakim korakom i ostaje s vama zauvijek u sjećanju.

