Galerija 4 4 4 4 Teški više od tone, s rogovima koji mogu narasti dulje od metra, boškarini ne ostavljaju snažan dojam samo zbog svoje veličine. Stoljećima su orali istarska polja, vukli kola i oblikovali život na poluotoku, a danas su, uz tartufe i malvaziju, postali jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola tog kraja. Jednom godišnje upravo oni postaju glavne zvijezde Kanfanara. Dok drugdje ljeto donosi festivale vina ili glazbe, ovo istarsko mjesto posljednje subote u srpnju organizira manifestaciju posvećenu autohtonom istarskom govedu. Na Jakovlji boškarini ne dolaze samo pokazati svoju impresivnu pojavu – pred stručnim žirijem biraju se najljepši, najteži i najposlušniji primjerci pasmine.

Natjecanje je tek dio priče. Jakovlja, koja se ove godine održava 36. put, zapravo je proslava životinje koja je zamalo nestala. Nekada nezamjenjiv pomagač u poljoprivredi, boškarin je s mehanizacijom gotovo iščeznuo iz svakodnevice. Zahvaljujući uzgajivačima i programima očuvanja pasmine, danas je ponovno prisutan na istarskim pašnjacima, ali i u restoranima, gdje njegovo meso nosi europsku oznaku izvornosti.

Kanfanarska Jakovlja - 6 (Foto: TZ Općine Kanfanar)

Središnji dio manifestacije održat će se u subotu, 25. srpnja, u Parku istarskog vola. Nakon jutarnje rekreativne biciklijade slijedi povorka boškarina uz limenu glazbu, folklorne skupine i mažoretkinje, a potom i tradicionalna smotra na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. Rekord manifestacije i dalje drži boškarin Sarožin, težak impresivnih 1.375 kilograma.

No Jakovlja nije samo jednodnevni događaj. Tijekom cijelog tjedna Kanfanar kroz program Šetimana od Jakovlje organizira izložbe, predstave, predavanja, filmske projekcije i radionice posvećene istarskoj baštini, autohtonim pasminama i lokalnoj gastronomiji.

Kanfanarska Jakovlja - 8 (Foto: TZ Općine Kanfanar)

Program počinje izložbom Tragovima boškarina, nastavlja se kazališnom predstavom inspiriranom Matom Balotom te predavanjima o autohtonim istarskim pasminama i njihovoj budućnosti. Najmlađe očekuje projekcija animiranog filma pod otvorenim nebom, dok će dan uoči glavne manifestacije donijeti pub kviz, susret generacija NK Kanfanar i radionicu keramike inspiriranu boškarinom.