Kanjon Saklikent nedaleko od Tirkizne obale, na jugozapadnu Turske predivan je komadić Mediterana smješten u istoimenom nacionalnom parku. Radi se o jednom od najvećih prirodnih čuda Turske: divu dugom oko 18 kilometara, dubine do 300 metara. Saklikent je najveći i najdublji kanjon u zemlji, a pronaći ćete ga pod raznim imenima, poput: "Skrivena dolina" ili "Izgubljeni grad". Ljeti je ovaj kanjon magnet za posjetitelje koji se dolaze rashladiti, spustiti se niz rijeku kanuom i uživati u vodenim sportovima poput raftinga.

Saklikent - 5 (Foto: Shutterstock)

Saklikent nije bezopasan, ali prvih 500 metara mogu proći djeca, pod uvjetom da su u pratnji odrasle osobe. Što idete dalje, to ćete naići na više upozorenja o opasnostima istraživanja bez vodiča i odgovarajuće opreme. I dok će mnoge posjetitelje takva upozorenja zaustaviti, drugi ih smatraju izazovom za nastavak puta. Mudro je navući kacigu, koju možete i unajmiti, kao i prikladno se pripremiti za penjanje po stijenama i gaženje kroz vodu i blato.

Piknik u rijeci

Nakon kupnje ulaznice posjetitelji kreću kroz usku pukotinu stijene po drvenoj stazi koja visi nad živahnom vodom. Ubrzo se stiže do širokog, prirodnog bazena u koji se sa svih strana ulijeva hladna voda. Ondje možete uživati u hrani i piću, sjediti za stolovima i bosim nogama u hladnoj rijeci pijuckati vrući turski čaj. Nakon tog dijela slijedi vijugava šetnja između litica s pogledom na blatne bazene. Na nekim dijelovima potrebno je pregaziti neprozirnu vodu koja ne odaje naznake koliko je duboka - pa nije rijetkost da se posjetitelji slučajno nađu u vodi, zajedno sa stvarima. Ponekad je potrebno prolaziti ispod kamenih gromada koje su pale s visine i zaglavile se pa skrivaju sunčevu svjetlost.

Saklikent - 4 (Foto: Shutterstock)

Nakon nekoliko kilometara hodanja, ruta dolazi do opasnog dijela na kojem treba spretno prijeći skliske stijene koje presijeca voda. Ondje se i većina ljudi odluči vratiti natrag. Uporniji traže vodiče koji ondje čekaju i nude pomoć u snalaženju kako bi ukazali na duboku vodu i nesigurna mjesta. Nagledali su se padova i prijeloma, a nerijetko su morali i vraćati posjetitelje natrag na sigurno. Užad na stijenama i pojačanja na strmijim dijelovima olakšavaju prolazak sve do završetka puta. Ondje čekaju špilja i lijepi vodopad, koji nagrađuje one koji uspiju stići do kraja u jednom komadu.

Odabrali čitatelji: Omiljene plaže u Hrvatskoj koje vrijedi posjetiti +1