Galerija 15 15 15 15 Putovanja danas sve češće počinju stresom – otkazani letovi, gužve i cijene koje rastu iz dana u dan. Upravo zato sve više tražimo destinacije koje nude puno, a traže malo. Središnja Istra posljednjih se godina sve više nameće kao takvo mjesto – i to ne bez razloga. Proglašena je najsrdačnijom destinacijom u 2026. godini prema Booking.com, što dodatno potvrđuje ono što gosti ovdje vrlo brzo osjete.

Dan u središnjoj Istri najbolje je započeti u prirodi – i to na mjestu koje spaja autentičnost i estetiku. Boutique obiteljska vinarija Radanović upravo je takvo mjesto. Na livadi ispred obiteljske kuće, pod krošnjama dvaju hrastova starih više od 200 godina, uređena je prava mala oaza za uživanje. Pogled na brežuljke, lagani povjetarac i čaša vina u ruci stvaraju atmosferu kojoj je teško odoljeti.

Poseban doživljaj daje i sam domaćin – mladi i ambiciozni vinar Luka Radanović, koji je preuzeo vodstvo vinarije i zajedno s roditeljima Anom i Ivanom podigao priču na novu razinu. Uz njegovo vodstvo, degustacija postaje puno više od kušanja vina – to je priča o obitelji, radu i ljubavi prema zemlji. Vinarija proizvodi oko 16.000 litara vina godišnje, a fokus je na tri sorte: malvaziji, teranu i muškat bijelom. Čak 70% proizvodnje čini svježa malvazija, dok ostatak uključuje etikete poput Roséa, Bugati White malvazija odležana u akaciji, Bugati Amfora, Bugati Red i aromatičnog Muškata bijelog. Posebnu atmosferu stvaraju i njihovi wine & music eventi koji okupljaju i više od 200 ljudi – dokaz da su ovakva mjesta danas više od vinarija, ona su mjesta druženja i doživljaja.

Središnja Istra - 2 (Foto: Sebastijan Skoko )

Adrenalin u srcu grada

Nakon opuštenog jutra, slijedi potpuni kontrast – adrenalin. Zip Line iznad Pazinske jame jedno je od rijetkih mjesta gdje se takvo iskustvo događa doslovno u centru grada. Predivan pogled koji puca na Pazinski kaštel, duboku jamu i okolne stijene ostavlja bez daha i prije nego što se spustite na drugu stranu. Projekt vode Romina Brumnić i Luka Labinjan, zaljubljenici u adrenalinske sportove koji su svoje iskustvo gradili diljem svijeta. Danas nude dvije linije – jednu dugu 220 metara i drugu od 280 metara, s brzinama koje dosežu i do 50 km/h. Ono što ovaj zip line čini posebnim nije samo lokacija, već i činjenica da je prilagođen i osobama s invaliditetom, što ga čini jedinstvenim u regiji. Sigurnost je na visokoj razini, oprema vrhunska, a osjećaj slobode – nezaboravan.

Središnja Istra - 2 (Foto: Sebastijan Skoko )

Okusi tradicije u modernom ruhu

Samo nekoliko minuta vožnje od Pazina nalazi se još jedna autentična priča – obiteljska destilerija Krulčić. Renato Krulčić, zajedno sa suprugom Suzanom i sinom Markom, vodi destileriju koja njeguje tradiciju, ali i donosi moderan pristup proizvodnji. Iako su ozbiljno krenuli tek 2022. godine, njihova priča ima duboke korijene. Kako sam Renato kaže, njihov pradjed Ivan još je 1921. godine imao dozvolu za destilaciju rakije, a zapis o tadašnjoj proizvodnji i danas se čuva.

Danas proizvode 13 etiketa, a sve kreće od komovice kao baze. Proces je precizan i podijeljen u tri faze – od otkupa dropa, fermentacije do destilacije u vlastoručno izrađenim kotlovima. Degustacija uključuje niz autentičnih okusa – od Rakije od muškata, preko Crnog trna i Kadulje, divnog Amara di Oliva, do aromatičnog Teranina. No osim okusa, ono što ostavlja dojam je prostor – moderna kušaonica s velikim kotlom u središtu koja jasno daje do znanja da je riječ o ozbiljnoj proizvodnji.

Završetak dana kakav se pamti

Nakon vina, adrenalina i rakija – vrijeme je za ono što Istra radi najbolje: hranu. U malenom selu Beram, na šumovitom brežuljku, smjestila se konoba Vela vrata – autentična istarska konoba skrivena od gužvi, koja svoj šarm duguje upravo jednostavnosti i iskrenosti. Na njezinu čelu je Helena Jurčić, a posebnost ove konobe je što je vodi isključivo ženski tim. Ako imate priliku sjesti na vanjsku terasu, doživljaj je još potpuniji – pogled na prirodu, mir i osjećaj da ste otkrili jedno od onih mjesta koje se ne dijeli lako. Ovdje je sve podređeno sezoni i lokalnim namirnicama.

Obrok započinje juhom od šparoga i domaćom maneštrom, a nastavlja se jelima poput pljukanaca s pršutom i šparogama, tagliatella s crnim tartufima i fuža s domaćom kokoši. Meso se peče na pravoj vatri, u konobi, pred gostima – bez skrivanja, bez kompromisa. Za one koji traže konkretnije zalogaje tu su i fiorentina i teleći kotlet, pripremljeni na način koji vraća povjerenje u jednostavnu, ali vrhunsku kuhinju.

Poseban naglasak je na domaćoj proizvodnji – ovdje sami rade sve vrste tjestenine, od njoka i fuža do pljukanaca i tagliatella, ali i deserte. A upravo su deserti priča za sebe: torta od čokolade s tartufima, cheesecake, panna cotta sa svježim jagodama, sir sa suhim smokvama i pita od jabuka – izbor koji teško dopušta da stanete na jednom.

Središnja Istra - 5 (Foto: Sebastijan Skoko )

Istra kakvu tek treba otkriti

Beram je danas poznat i po svojim srednjovjekovnim freskama, no sve više postaje i destinacija za one koji traže autentično gastro iskustvo daleko od gužvi. I upravo tu leži snaga središnje Istre.

U vremenu kada su daleka putovanja sve kompliciranija, ovakve destinacije nude ono što je danas najvrjednije – jednostavnost, kvalitetu i potpuni doživljaj u jednom danu.

“Gosti ovdje mogu u jednom danu doživjeti spoj prirode, adrenalina, vrhunskih vina i autentične gastronomije, što ovakvu destinaciju čini iznimno atraktivnom u današnjem načinu putovanja. Upravo ta kombinacija omogućuje posjetiteljima da provedu cijeli dan ispunjen sadržajem i odu s dojmom potpunog, nezaboravnog iskustva, bez potrebe za dugim i zahtjevnim putovanjima” ističe Darko Žiković iz Turističke zajednice središnje Istre.

Jer ponekad ne treba ići daleko da biste doživjeli nešto zaista posebno.

