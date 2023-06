Lutajućeg fotoreportera Romea Ibriševića, koji kada ne snima prirodu, čisti je od olupina automobila sa svojom udrugom Zelene stope, put je odveo do Zira. Planina sa stjenovitim vrhom u sredini Ličkog polja plijeni poglede s autoceste od Zagreba do Splita jer djeluje gotovo nestvarno, tako osamljen usred ravnice.

"Godinama prolazim uz ovu gromadu uz autoput prema Splitu, stanem kod Macole i nikako da nađem vremena da pogledam kakvo je to čudno brdo usred Like. Lokalni ljudi govore da kada bi bilo toliko mlika koliko vode nosi rijeka Lika onda bi se mogao napraviti sir koji bi bio velik kao ovo brdo Zir. Nisam mogao a da ne vidim to čudo prirode. Oko sat vremena penjanja i nagradilo me pogledom od 360 stupnjeva. Za preporuku!“, kaže i objašnjava kako doći:

Ako se ide od Zagreba treba izlaći s autoputa prema Udbini (Gornja Ploča) i ići par stotina metara do sela Trkulje. Prošao sam tuda i to je najjednostavniji put do Zira. Ako se pak vraćate s mora onda je izlaz Sveti Rok pa se ide na brzu cestu Gračac-Gospić te u smjeru Gospića do drugog desnog makadamskog odvojka u zaselku Kalinići (Raduč), oko 4,3 km od naplatnih kućica. Nakon silaska makadamskim putom se ide prema Ziru. Put nakon 2,5 km, u blizini željezničke postaje Raduč, prelazi prugu, a nakon narednih 2,6 km dolazi se do križanja (200 m prije podvožnjaka ispod autoceste) gdje se lijevo odvaja seoski put prema Trkuljama. Oko 750 m nakon križanja s desne strane puta prostrano je proširenje, parkiralište za vozila“.

Ovisno o formi, računajte da će vam trebati nešto više od sat vremena hodanja koje se nagrađuje pogledom na

"Blagi uspon preko livada, kroz šumarak odvest će vas do golemog špiljskog otvora uz stazu. Lijevo od špilje kroz šumu se stiže do hrpta i otvorenijeg terena s lijepim vidicima. Hrptom se markacija uspinje do prijevoja pod samom glavom, a zatim strmim usponom do vrha, potkraj kroz stijenu", piše HPS.

Krenete li na izlet do Zira, put možete produžiti do Cerovačkih špilja, najvećeg špiljskog kompleksa u Hrvatskoj kao i predivnog kanjona rijeke Krupe.

