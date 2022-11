Američka savezna država Oregon dom je Kraterskom jezeru, koje je sa svojih 597 metara najdublje u SAD-u, kao i jedno od najdubljih u svijetu. Također, ta je država dom i rijeci D, dugačkoj tek 36 metara, najmanjem parku na svijetu, a može se pohvaliti i time da je prva u SAD-u legalizirala sastojak halucinogenih, takozvanih „čarobnih gljiva“ – psilobicin. Osim toga, Oregon je dom gradu koji se često reklamira kao najdosadniji na svijetu. Lako pamtljivo ime, Boring duguje Williamu Harrisonu Boringu, vojniku Unije u Američkom građanskom ratu,

čija je obitelj izgradila farmu na tom području 1856. godine.

No Boring, smješten u podnožju planinskog lanca Cascade na otprilike 20 kilometara od Portlanda nudi dovoljno zanimljivosti da zadrži pozornost na najmanje nekoliko sati. Zbog svojeg imena, Boring je i službeno grad prijatelj škotskog Dulla, a 9. kolovoza se tradicionalno obilježava proslava u čast oba grada. Škotske gajde i kiltovi tada preplave Boring.

Američki grad nimalo lakavog imena turistima nudi boravak u predivnoj prirodi, kao i druženje s alpakama na farmama. Ljeti se u Boringu tradicionalno održava festival gotičara na rijeci, kada u crnim kupaćim kostimima, na daskama, splavima i čamcima na napuhavanje sudionici zaplove rijekom Clackamas. S luftićima u oblicima crnih labudova, ljesova i raznih čudesa, riječna povorka doista je neuobičajen prizor.

The Not So Boring Bar & Grill jedno je od popularnijih mjesta u gradu gdje se nakon tacosa s bakalarom zadržava na partiji biljara ili pikada, a oni koji više vole prošetati mogu se diviti predivnom pogledima s obližnje planine Hood ili krenuti biciklističkim trailom do Portlanda.

