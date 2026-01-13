Galerija 5 5 5 5

Glacier Express je vlak žarko crvene boje koji svojim putnicima omogućuje jedno od najatraktivnijih panoramskih putovanja vlakom na svijetu – kroz švicarske Alpe. Ta željeznička linija povezuje Zermatt i St. Moritz, a vlak namjerno vozi sporo kako bi putnici imali dovoljno vremena za uživanje u krajoliku i pogledu na planinske vrhove, duboke kanjone i slikovita alpska sela.

To spektakularno putovanje cijelom linijom, od Zermatta do St. Moritza, traje približno osam sati. Cijene karata u drugom razredu kreću se od 44 do 159 švicarskih franaka (otprilike 47 do 170 eura), naravno, ovisno o duljini relacije. Imate li Swiss Travel Pass ili Saver Day Pass, za Glacier Express ne plaćate ništa, a s karticom Swiss Half Fare ostvarujete popust od 50 posto.

Željeznička ruta Glacier Expressa duga je oko 291 kilometar i smatra se jednom od najslikovitijih u Europi. Iako nosi naziv "Express", ovaj vlak nije brz te ne samo da vozi sporo nego se i zaustavlja u brojnim mjestima, što će svakako odgovarati onima koji ne žele odvojiti čitav dan za vožnju vlakom.

Putovanje najčešće započinje (ili završava) u Zermattu, podno Matterhorna, koji svakako zaslužuje dan ili dva vašeg vremena. Iako se duž čitave rute smjenjuju spektakularne alpske vizure, jedna od najupečatljivijih točaka je prijevoj Oberalp, ujedno i najviša točka na toj liniji, koja se nalazi na 2033 metra nadmorske visine i prolazi uz jezero Oberalpsee.

Nakon prijevoja vlak prati rijeku Rajnu kroz dolinu Surselva, okruženu šumama i visokim planinskim vrhovima. Na tom se dijelu puta posebno ističe Rajnska klisura, poznata i kao Rheinschlucht, između Illanza i Reichenaua, okružena galerijom impresivnih krških formacija.

Na dijelu rute između Chura i St. Moritza nalazi se čuveni Landwasser Viadukt, jedan od najprepoznatljivijih željezničkih mostova u Švicarskoj. Dolazak do vjiadukta putnicima se unaprijed najavljuje kako bi bili spremni za fotografiranje.

Mnogi putnici svoje putovanje Glacier Expressom završavaju u St. Moritzu, poznatom alpskom odredištu. Ovdje je obavezna barem kratka šetnja uz jezero St. Moritz, koje se nalazi neposredno ispred željezničke stanice, a ako vam to dopuštaju vrijeme i kućni budžet, vrijedi provesti i koji dan na tom luksuznom alpskom odredištu.

Glacier Express na svojoj idiličnoj ruti ujedinjuje ljubitelje vlakova, ljubitelje planinskih vidika i sve one koji ih iz nekog razloga ne mogu doživjeti "na noge". Ako ste planirali posjetiti Zermatt ili St. Moritz, odvojite dan za ovo proputovanje planinskim čudesima.

