Otok Hvar, jedno od najpoznatijih i najljepših jadranskih odredišta, nudi brojne zanimljivosti koje privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Poznat je po bogatoj povijesti i kulturi te predivnoj prirodi koja seže od kristalno čistih plaža do bujnih vinograda i maslinika. Kad tome pridodamo da je i najsunčaniji otok u Hrvatskoj, sigurni smo da vam je odmor zagarantiran.

Poželite li i vi istražiti otok Hvar ovog ljeta, zaputite se do portala Crno jaje, gdje ćete pronaći ponudu za nezaboravan obiteljski odmor u Labranda Senses Resortu u Vrbovskoj. Ponuda dolazi u tri oblika, od tri, pet ili sedam noćenja, a cijena se kreće od 675 eura za all inclusive. Labranda Senses Resort sa svoje 182 sobe stoji kao bastion opuštanja. Suvremeno dizajniran hotel smješten je u borovoj šumi i okružen mediteranskim biljem. Od blizine mora i mirisnih borovih šuma, do kulinarskih užitaka i uzbudljivih aktivnosti, odmaralište pruža savršeno mjesto za opuštanje i obiteljsko druženje. Iskoristite ovu last minute ponudu i započnite nezaboravan odmor na otoku Hvaru!

Jedna je od najpoželjnijih atrakcija na otoku grad Hvar, koji se nalazi na istočnoj obali otoka. Grad obiluje povijesnim znamenitostima, a njegove uske ulice i kamene kuće stvaraju šarmantnu atmosferu i zovu na istraživanje. Još je jedna nezaobilazna destinacija Stari Grad, najstariji grad na otoku Hvaru i jedan od najstarijih gradova u Europi. Grad obiluje povijesnim spomenicima i znamenitostima, a jedna od najimpresivnijih je Tvrdalj, renesansna palača i utvrda iz 16. stoljeća. Također, Stari Grad okružen je predivnim poljima lavande i maslina, što stvara bajkoviti krajolik koji će vas ostaviti bez daha.

Osim bogate povijesti, otok Hvar nudi i raznolike prirodne ljepote koje vrijedi istražiti. Za ljubitelje prirode obvezna je posjeta Paklinskim otocima, arhipelagu od 20 otočića i hridi koji se prostiru ispred Hvara. Tu ćete pronaći skrivene uvale, prekrasne plaže i kristalno čisto more koje je savršeno za ronjenje i plivanje.

Na hrvatskom otočiću bez ijednog stanovnika: Zavirite u novi restoran s pogledom od milijun eura +15