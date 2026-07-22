Ugledni BBC Travel objavio je reportažu o hodočasničkoj ruti Camino Dubrovnik – Međugorje, predstavljajući je kao jedan od najboljih načina za bijeg od turističkih gužvi u Dubrovniku. Novinarka Kristin Vuković opisuje kako ova 145 kilometara duga staza posjetiteljima otkriva sasvim drukčije lice grada, daleko od prepunih ulica povijesne jezgre, kroz prirodu, povijesne putove i spektakularne vidikovce.

U članku ističe da Camino slijedi stoljetne trgovačke i hodočasničke putove koji su povezivali Dubrovnik s hercegovačkim zaleđem te prolazi uz srednjovjekovni Onofrijev akvadukt, jedan od najvažnijih, ali manje poznatih spomenika dubrovačke baštine. Posebno mjesto zauzima uspon Križnim putem na Srđ, odakle se pruža pogled na Stari grad, Lokrum i Elafitske otoke, kao i obilazak tvrđave Imperijal i Muzeja Domovinskog rata, koji svjedoče o burnoj povijesti Dubrovnika.

"Hodočasnici prolaze povijesnom infrastrukturom koja uključuje srednjovjekovne vodoopskrbne sustave, stare seoske putove, nekadašnje željezničke trase i područja s neprekinutom tradicijom kršćanskih hodočašća", rekao je Miroslav Drašković, direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika za BBC.

Dubrovnik (Foto: Shutterstock)

BBC također naglašava da je Camino dio gradske inicijative "Respect the City", kojom se posjetitelje nastoji usmjeriti izvan prenapučene povijesne jezgre i potaknuti održiviji oblik turizma. Osim što otkriva skrivene krajolike i vidikovce, ruta vodi kroz Mokošicu, Orašac, Slano i druga mjesta Dubrovačko-neretvanske županije sve do Međugorja, pružajući putnicima priliku da upoznaju lokalnu kulturu, povijest i svakodnevni život izvan uobičajenih turističkih itinerara.

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