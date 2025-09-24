Galerija 36 36 36 36 "Bosna i Hercegovina je zemlja rijeka, planina i jezera, mjesto gdje priroda još uvijek diše punim plućima. Na svakom koraku izmjenjuju se krajolici koji oduzimaju dah – od kristalno čistih izvora i slapova, preko beskrajnih šuma i visoravni, pa sve do srednjovjekovnih tvrđava i starih gradova koji svjedoče o stoljećima bogate povijesti", uvodi nas u priču Boris Trogrančić, fotograf koji nas svojim kadrovima redovito nadahnjuje da spakiramo kufere i krenemo preko granice.

Bosna i Hercegovina - 27 (Foto: Boris Trogrančić)

"Ovim fotografijama želim približiti duh ove zemlje svima onima koji je još nisu posjetili. BiH je poput skrivenog dragulja Balkana – dovoljno mala da se može obići, a dovoljno raznolika da svaki put otkrijete nešto novo. Rijeke koje vijugaju kroz doline, planine koje se ponosno uzdižu iznad horizonta i jezera koja blistaju poput ogledala – sve to čini pejzaž u kojem priroda i kultura stoje jedno uz drugo", kaže Boris i dodaje:

"Kroz objektiv pokušavam prikazati ono što se ne može uvijek opisati riječima: jutarnju maglu nad Neretvom, igru svjetlosti na planinskim vrhovima, spokoj skrivenih sela, ali i snagu tvrđava koje su stoljećima čuvale ove prostore. Ako nikada niste bili u Bosni i Hercegovini, nadam se da će vas ove fotografije inspirirati da je otkrijete – jer ljepota ove zemlje nije samo u pejzažima, već i u osjećaju koji ostavlja kada je doživite uživo."

Kliknite na galeriju fotografija s početka teksta i otkrijte (najmanje) četrdeset razloga da spakirate kufere i krenete u istraživanje predivne BiH, a Borisa Trogrančića zapratite na YouTubeu i Instagramu.

Jedno od najljepših jezera u Europi: Smaragdno "zrcalo" na kojem možete pričati s planinama +1