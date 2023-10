"I jesmo, danas smo je službeno otvorili! Bitorajka, sagrađena i obnovljena čistim entuzijazmom i ljubavlju. Davnih 80-ih započeli su s gradnjom članovi PD Bitoraj, a danas je u rukama vrijednih članova PD-a Tuhobić, predvođenih Mohom. Živjela Bitorajka!" ponosno je objavio na društvenim mrežama PD Tuhobić otvorenje obnovljenog planinarskog skloništa na 1303 metra, u blizini vrha planine Bitoraj.

Planinarima Planinarskog društva Bitoraj, koje je osnovano 1980. godine, Bitorajka je bila sklonište za planinarske izlete, susrete s drugim planinarima i društvima, kao i kutak za proslave rođendana i planinarske godišnje skupštine. S osnivanjem društva, koje je većinom okupilo studente Filozofskog fakulteta iz Zagreba, odlučilo se i o izgradnji skloništa.

Nakon junačkih radova koji su trajali oko tri godine (samo su se grede nosile dvije godine zbog nepristupačnog terena) osvanulo je sklonište u kojem su utočište pronašli brojni planinari. Kako na tom dijelu planinarske transverzale do Risnjaka preko Bitoraja do Viševice i Velike Kapele nije bilo domova niti skloništa, Bitorajka je bila spas u slučaju nevremena ili nakupljenog umora planinara. Stjecajem okolnosti PD Bitoraj prestao je djelovati nakon 34 godine, ali članovi PD-a Tuhobić zasukali su rukave i krenuli njihovim stopama kako bi se obnovila drvena kućica koja čuva brojne uspomene. Nepristupačan teren ponovno nije mazio volontere, ali, srećom, skupilo se dovoljno ljudi koji su odlučili udahnuti novi život Bitorajki.

Bitorajka - 3 (Foto: PD Tuhobić)

Iza obnovljene kućice koja nudi odmor planinarima nakon lutanja po stazama Gorskog kotara stoji itekako puno truda i dana potrošenih na zahtjevne radove.

PD Tuhobić na čelu s Ivanom Mohačem – Mohom, glavom projekta, i Budimilom Klenom – Bilijem, uz pomoć marljivih ruku planinarskih društava i volontera Lijepe Naše proveli su dane i dane kako bi danas zaljubljenici u prirodu imali svoj topli kutak nadomak Bitoraja. Kako nam priča Sandra Mendrila, koja je bila logistička podrška i organizatorica, pomagali su mladi i stari.

Ivanom Mohač – Moha, (Foto: PD Tuhobić)

Dok su snažniji planinari i planinarke nosili teške stvari po stazi kojom automobili ne mogu proći, drugi su kuhali čaj i kavu, dizali moral – i pomagali kako su znali i umjeli.

Rezultat je predivna Bitorajka u kojoj može prespavati oko 15 ljudi, ili više – ako se malo stisnu. Na raspolaganju imaju i kuhinjicu s blagovaonicom, peć, drvene klupe, kao i mjesto za solarno punjenje mobitela. Ondje je i WC s mozaikom pločica, kao i mala drvarnica te cisterna za vodu. Vani ćete pronaći i livadu s klupama postavljenima u krug i mjesto na kojem se može zapaliti vatra. Odlučite li krenuti prema Bitorajki, ponesite vreću za spavanje. Od Bitorajke do vrha Burnog Bitoraja dijelit će vas oko 15 minuta hoda, do Brestove drage malo više od dva sata, a do Viševice tri. Čelimbaša je na oko pet i pol sati hoda, a do Planinarskog doma Tuk treba sedam i pol sati. Kako izgleda obnovljena Bitorajka i kako su izgledali dani prije svježeg otvorenja, pogledajte u našoj galeriji.

