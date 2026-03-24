Bevagna je gradić u srcu Umbrije, u središnjoj Italija, poznat po svojoj autentičnoj atmosferi, koja još pomalo miriše na srednji vijek, sporom ritmu života i vrhunskoj gastronomiji. Smještena među vinogradima i maslinicima, Bevagna izgleda kao da je u njoj vrijeme stalo.

Srce grada, Piazza Silvestri, jedan je od najljepših srednjovjekovnih trgova u Italiji. Čuvaju ga dvije romaničke crkve: San Michele Arcangelo i San Silvestro, obje iz 12. Stoljeća. Bevagna je izgrađena na temeljima rimskog grada Mevania, pa se mogu vidjeti ostaci rimskih kupelji i mozaika.

Šetnja kroz stoljeća... s čašom vina u ruci

Bevagna, bez velike pompe i blještavih napisa, nudi najbolje od umbrijske kuhinja, jednostavne, iskrene i bogate okusima. Put će vas teško ovdje dovesti, ali ako ste u okolici Perugije, nakanite se, dođite i svakako kušajte strangozzi, domaću tjesteninu s tartufima ili umakom od rajčice i porchettu, pečenu svinjetinu začinjenu aromatičnim biljem.

Maslinovo ulje iz ovoga kraja vrhunske je kvalitete i bolji suvenir nećete pronaći, a uz lokalna vina, posebno crno vino Sagrantino, malo ćete bolje razumjeti i ovaj kraj i njegove ljude. Baš kao i zateknete li se ovdje dok traje Mercato delle Gaite, poznati srednjovjekovni sajam koji se održava u lipnju.

Čitav grad tada živi u nekim prošlim vremenima, stanovnici odijevaju povijesne kostime, turisti uživaju u prikazima starih zanata, posebno ručnoj proizvodnji tekstila po čemu je Bevagna stoljećima bila poznata, a hrana se priprema po autentičnim receptima. Atmosfera - filmska, a kulisa - stoljećima stara... neprocjenjivo.

