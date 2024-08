Kaže se kako svi putevi vode u Rim, no zaključili bismo kako je Apijski put najljepši. Via Appia ili Apijski put izgrađen je za vrijeme Rimske Republike. U svoje doba bio je to jedan od najvažnijih puteva koji je spajao Rim s gradom Brindisi u Apuliji, na jugu talijanske čizme. Danas je to ujedno i jedna od najstarijih očuvanih rimskih cesti.

Dobila je ime po Apiju Klaudiju Slijepom, rimskom cenzoru koji je zaslužan za izgradnju prve dionice ceste. Bilo je to početkom 4. stoljeća prije Krista, u vrijeme ratova sa susjednim Samnitima. Dionica je bila duljine „svega“ 212 kilometara, a već tijekom idućih sto godina produžena je za još 370 kilometara. Bila je široka šest metara i napravljena od kamenih blokova spojenih blokovima lave.

O njoj je pisao i Horacije, prozvavši ju „kraljicom dugih cesti“. Možemo samo zamišljati kako je izgledala u doba kada je prolazila kraj raskošnih rimskih vila i kuća. Danas se to može donekle naslutiti. Naime, cesta je uređena i sa strane su posađeni raskošni zeleni čempresi.

Mračni turizam

Duž ceste još uvijek se mogu vidjeti brojne ruševine, crkva u kojoj se nalazi kamen na kojem je prema vjerovanju stajao Isus, luksuzna vila Quintili koja uključuje i kupelji, brojne katakombe i nadgrobni spomenici…

Naime, kako je bilo zabranjeno pokapati mrtve u gradovima, nekoliko groblja mogu se pronaći uz cestu. Najpoznatija takva „atrakcija“ su katakombe San Callisto koje čuvaju čak 170 000 grobova, a najljepšom grobnicom se smatra ona koja je pripadala Ceciliji Metelli iz bogate rimske obitelji. Također možete proći kroz tzv. Parco dell'Appia Antica, park u kojem ćete vidjeti stare rimske spomenike i kršćanske katakombe.

Ovdje su se dogodili i neki povijesno značajni događaji: 70-ih godina prije Krista ovdje se vodio i Spartakov ustanak, tj. ustanak robova. Ustanak je na kraju slomljen – dio robova je poginuo u borbi, a 6 000 preživjelih bilo je razapeto baš na ovom području, duž puta.

Cesta je prilično dugačka (563 kilometra), pa premda možete pješke obići koliko možete, preporučljivo je i proći dio nje biciklom, čisto kako biste mogli doživjeti više toga inače će vam trebati puno više vremena.

25 kvadrata apsolutne sreće na Visu: Kamena kuća na osami za najbolji odmor +5