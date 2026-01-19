Galerija 3 3 3 3 Iako je Libanon gotovo dvostruko manji od Slovenije, riječ je o zemlji u kojoj se na iznenađujuće malom prostoru susreću more, planine, antički gradovi, vinogradi i arheološka čuda, pa se bez pretjerivanja može reći da mu povijesnih i prirodnih atrakcija ne nedostaje – a Faraya je jedan od najboljih primjera te nevjerojatne koncentracije ljepote, povijesti i kontrasta. Na karti Libanona Faraya izgleda kao mala točka u libanonskim planinama, ali u stvarnosti je riječ o jednoj od onih destinacija koje uspijevaju spojiti prirodu, povijest, suvremeni životni stil i bliskoistočnu energiju. Iako je najpoznatija po skijalištu Mzaar, Faraya je mnogo više od zimske razglednice, to je idealna baza za planinarenje, istraživanje arheoloških lokaliteta i upoznavanje autentičnog planinskog Libanona.

Iako je Libanon posljednjih godina prolazio kroz turbulentna politička razdoblja i zbog blizine konflikata na Levantu često nosi reputaciju nesigurne destinacije, u stvarnosti je riječ o zemlji u kojoj se putnici u turističkim područjima osjećaju iznenađujuće sigurno, opušteno i dobrodošlo.

Planine koje se pamte: hiking iznad oblaka

Faraya se nalazi na oko 1.800 metara nadmorske visine, što je čini savršenim polazištem za planinarske rute koje vode kroz borove šume, vapnenačke stijene i visoravni s pogledom prema dolini Bekaa i Mediteranu. Popularne su staze prema Kfardebianu, Faqri i visoravnima iznad Mzaara, a lokalni vodiči rado organiziraju ture koje uključuju i piknik s libanonskim specijalitetima na planinskim vidikovcima.

Ljeti su temperature ugodnije nego u obalnim gradovima, pa Faraya postaje prirodni bijeg od vrućine Bejruta. U jesen se krajolik pretvara u kombinaciju zlatnih i tamnozelenih tonova, idealnih za fotografe i ljubitelje sporog putovanja.

Arheološki fenomen: hramovi i tišina Faqre

Nekoliko kilometara od Faraye nalazi se arheološko nalazište Faqra, jedno od najzanimljivijih, a turistički još uvijek relativno neotkrivenih mjesta u Libanonu. Riječ je o rimskom kompleksu s hramovima posvećenima božanstvima Jupitera i Atargatis, smještenima usred planinskog krajolika.

Najpoznatiji je kameni luk iz rimskog razdoblja, simbol cijelog područja, dok se u okolici mogu vidjeti ostaci hramova, grobnica i antičkih rezervoara za vodu. Faqra je mjesto gdje povijest doslovno stoji u tišini, bez gužvi i masovnog turizma, što ga čini idealnim za mirno istraživanje i fotografiranje.

Od Fenicije do današnjeg Libanona

Područje oko Faraye bilo je naseljeno još u fenicijsko doba, a kasnije su ga obilježili Rimljani, Bizantinci i osmanski period. Planine Libanon stoljećima su služile kao prirodno utočište različitim zajednicama, što je stvorilo bogatu kulturnu i vjersku raznolikost regije.

U modernoj povijesti Faraya se razvija kao planinsko odmaralište sredinom 20. stoljeća, kada postaje popularna među bejrutskom elitom. Danas spaja tradicionalne kamene kuće, luksuzne chalete i suvremene planinske hotele.

Kako doći do Faraye ako ste u Libanonu

Mi smo za razgledavanje Libanona imali auto, što je svakako najbolja opcija želite li u relativno kratkom vremenu vidjeti puno atrakcija. Iz Bejruta se do Faraye stiže za otprilike sat vremena vožnje. Najpraktičnija opcija je rent-a-car, jer omogućuje zaustavljanje na vidikovcima i lak pristup okolnim selima i arheološkim lokacijama. Cesta je asfaltirana i dobro održavana, ali zimi su potrebne zimske gume ili lanci.

Iz Byblosa put traje oko 70 minuta i vodi kroz slikovite planinske predjele. Alternativa su organizirane ture iz Bejruta koje uključuju prijevoz, vodiča i često kombinaciju Faraye, Faqre i doline Bekaa u jednom danu. Taksi je moguć, ali financijski znatno skuplja opcija za povratak istog dana.

Što još vrijedi doživjeti u blizini?

U blizini Faraye i arheološkog nalazišta Faqra nalazi se i Faqra Natural Bridge, impresivna prirodna kamena formacija koja izgleda poput mosta i nastala je tisućljetnom erozijom vapnenca, a smještena je iznad doline nedaleko sela Faqra i Kfardebian, na visini od oko 1.600 metara.

Faraya je odlična baza za jednodnevne izlete prema dolini Bekaa, vinskim podrumima, samostanima i malim planinskim selima gdje se još uvijek proizvodi domaći sir, maslinovo ulje i arak. U samom mjestu vrijedi sjesti u lokalni restoran, naručiti mezze (poput humusa, baba ghanousha, tabbouleha i falafela) i promatrati kako se planinski život odvija sporije nego na obali.

P.S Ako se odlučite na putovanje u Libanon, najpraktičniji i najpouzdaniji izbor su letovi Turkish Airlinesa ili Pegasus Airlinesa, koji preko Istanbula nude odlične veze prema Bejrutu po vrlo konkurentnim cijenama.

