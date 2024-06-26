Kimchi je tradicionalni korejski prilog koji se sastoji od začinjenog fermentiranog povrća, a koje se poslužuje uz gotovo svaki obrok.
Ljutinu ovome prilogu daje korejski čili prah po imenu gochugaru, no ako ga nemate pri ruci upotrijebiti možete i čili pastu gochujang.
Kimchi se obično priprema od kineskog kupusa, daikona i mrkve, no možete napraviti i verziju sa svježim krastavcem.
Svježina svježih krastavaca savršeno će se sljubiti s tipičnim začinima koji se stavljaju u kimchi – od čili praha do češnjaka i đumbira.
Sastojci:
- 450 g krastavaca
- 2 žlice čili praha
- 1 žlica nasjeckanog češnjaka
- 1 žlica naribane jabuke
- 1 žlica šećera
- 1 žlica morske soli
- 1 čajna žličice ribljeg umaka
- ½ čajne žličice nasjeckanog đumbira
Priprema:
- Operite krastavce s korom i posušite ih papirnatim ručnikom.
- Narežite ih uzdužno na četvrtine i duljine oko pet centimetara.
- Stavite ih u veću zdjelu i posolite s morskom soli. Umasirajte sol u krastavce i pustite da odstoje oko 20 minuta.
- Ocijedite višak tekućine iz zdjele s krastavcima i obrišite višak soli.
- U zdjelici pomiješajte naribanu jabuku, šećer, riblji umak, nasjeckani đumbir i češnjak.
- Dobivenu smjesu prelijte na krastavce.
- Prebacite krastavce u čiste staklenke i pokrijte ih. Držite staklenke na sobnoj temperaturi oko 12 do 18 sati, a potom ih prebacite u hladnjak.
- Poslužite kao prilog jelima. Dobar tek!