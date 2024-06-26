Kimchi je tradicionalni korejski prilog koji se sastoji od začinjenog fermentiranog povrća, a koje se poslužuje uz gotovo svaki obrok.



Ljutinu ovome prilogu daje korejski čili prah po imenu gochugaru, no ako ga nemate pri ruci upotrijebiti možete i čili pastu gochujang.



Kimchi se obično priprema od kineskog kupusa, daikona i mrkve, no možete napraviti i verziju sa svježim krastavcem.



Svježina svježih krastavaca savršeno će se sljubiti s tipičnim začinima koji se stavljaju u kimchi – od čili praha do češnjaka i đumbira.

Sastojci:

450 g krastavaca

2 žlice čili praha

1 žlica nasjeckanog češnjaka

1 žlica naribane jabuke

1 žlica šećera

1 žlica morske soli

1 čajna žličice ribljeg umaka

½ čajne žličice nasjeckanog đumbira

Priprema: