Pariz, Grad Svjetlosti, svima je poznat po svojim ikoničnim znamenitostima kao što su Eiffelov toranj, Louvre i Notre-Dame. No ovaj čarobni grad skriva i mnoge manje poznate dragulje koji nude jedinstven uvid u parišku kulturu i povijest. U nastavku vam donosimo 17 skrivenih mjesta u Parizu za koja vjerojatno niste znali, a svakako ih vrijedi posjetiti.

1. Musée Rodin

Musée Rodin posvećen je radovima slavnog kipara Augustea Rodina, ali i djelima njegove suvremenice Camille Claudel. Smješten u elegantnoj vili u središtu Pariza, muzej prikazuje umjetnička djela, kako unutar zgrade, tako i u predivnim vrtovima. Najpoznatije Rodinovo djelo, "Mislilac", nalazi se upravo ovdje, a tu su i "Poljubac", "Vrata pakla" te "Građani Calaisa". Vrtovi muzeja pružaju mirno utočište usred užurbanog grada. Radno vrijeme muzeja je svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 i 30.

2. Stepenice Montmartrea

Montmartre je brežuljkasta četvrt na sjeveru Pariza poznata po umjetnicima i boemskom načinu života. Zbog strmog terena, Montmartre je ispresijecan s čak 38 stepeništa. Svako od njih ima svoj šarm i povijest, a najljepša su: kod stanice metroa Lamarck-Calaincourt, Rue Juste Metivier, Rue Girardon (kod biste Dalide), Rue de Mont-Cenis (iza bazilike Sacré Coeur) te Rue Chappe (najduže stepenište, pored bazilike). Šetnja ovim stepenicama pruža jedinstven doživljaj Montmartrea.

3. Parc des Buttes-Chaumont

U 19. okrugu (arondismanu) skriva se prekrasan park, Parc des Buttes-Chaumont. Ovaj park, iako jednostavniji od drugih pariških parkova, oduševljava svojim prirodnim ljepotama, a ima i veliko jezero, most i upečatljivu stijenu. Smješten na brežuljku, park nudi jedinstven pogled na grad i idealan je za opuštajući piknik daleko od turističkih gužvi.

4. Katakombe ispod grada

Katakombe Pariza su fascinantna, iako pomalo jeziva atrakcija - podzemni tuneli ispunjeni kostima. U 18. stoljeću, zbog prenatrpanosti pariških groblja, odlučeno je da se kosti prenesu u napuštene rudnike ispod grada. Danas su katakombe popularna turistička atrakcija, a posjetitelji mogu istražiti mali dio ovog ogromnog podzemnog labirinta. Preporučuje se unaprijed rezervirati karte.

5. Vjetrenjače Montmartrea

Jedan od simbola Montmartrea poznati je Moulin Rouge, no malo tko zna da je u prošlosti u Montmartreu stajalo više od 30 vjetrenjača. Danas su ostale samo dvije, od kojih je najpoznatija Moulin Radet, danas ulaz u restoran Moulin de la Galette na Rue Lepic.

6. Tržnice Marché de Saxe-Breteuil i Marché d’Aligre

Pariške tržnice prava su poslastica za vaša osjetila. Marché d’Aligre, uz svježe voće, povrće, meso i sireve, nudi i antikvitete. Marché Saxe-Breteuil poznat je po svojoj šarenoj ponudi četvrtkom i subotom. Ove tržnice pružaju autentičan doživljaj pariškog svakodnevnog života. Radno vrijeme tržnice Marché d’Aligre od utorka do petka je od 8 do 13 i od 16 do 19 i 30, subotom radi od 8 do 19, a nedjeljom od 8 do 13 sati, dok je tržnica Marché Saxe-Breteuil otvorena četvrtkom od 7 do 13 te subotom od 7 do 14 i 30.

7. Crkva Saint Germain des Pres

Crkva Saint-Germain-des-Prés je prekrasna, šarena gotička crkva smještena u srcu četvrti St Germain. Ovo je najstarija crkva u Parizu, utemeljena još 558. godine. Iako je tijekom Francuske revolucije pretrpjela velika oštećenja, u 19. stoljeću je potpuno obnovljena i ukrašena živopisnim bojama koje danas krase njezinu unutrašnjost.

8. Petit Palais

Petit Palais, smješten uz Seinu nasuprot Grand Palaisa, palača je sagrađena za Svjetsku izložbu u Parizu 1900. godine. Danas se u palači nalazi jedan od najboljih besplatnih muzeja. Najljepša prostorija je galerija skulptura koja sadrži replike poznatih pariških skulptura. Osim skulptura, muzej prikazuje djela slavnih umjetnika poput Moneta, Rembrandta i Cezannea. Ne propustite skriveni dragulj – kafić u dvorištu muzeja.

9. Obale Seine

Šetnja uz Seinu uvijek je poseban doživljaj u Parizu. Obale rijeke pružaju mirno utočište od gradske vreve, a mnogi lokalci uživaju u piknicima uz rijeku. Najljepša dionica proteže se između Île Saint Louis i Place de la Concorde.

10. Cour Marly u Louvreu

Iako je Louvre poznata atrakcija, Cour Marly i Cour Puget manje su poznate, ali predivne galerije skulptura na razini -1 krila Richelieu. Ove dvorišne galerije otkrivaju grčke skulpture i pružaju mirnije iskustvo u usporedbi s ostatkom muzeja.

11. Panteon

Panteon, prvotno izgrađen kao crkva svete Genevieve, danas je nacionalni mauzolej. Ovo impresivno neoklasicističko zdanje, s elementima gotike, sadrži Foucaultovo njihalo i brojne umjetničke radove koji slave francuske povijesne ličnosti. Ne propustite podzemnu kriptu gdje su pokopani važni mislioci, znanstvenici i pisci, uključujući Voltairea, Rousseaua, Marie Curie i Victora Hugoa.

12. Parc Monceau

Parc Monceau, smješten u 8. Okrugu, jedan je od najljepših parkova u Parizu. Ovaj park nudi otvorene travnjake, široke šetnice i dječje igralište, ukrašene elegantnim rotundama, zlatnim ogradama i predivnim jezerom okruženim kolonadom.

13. Nacionalni arhiv

Palača Soubise, izgrađena u 14. stoljeću, danas je dom Nacionalnog arhiva u Parizu. Ova predivna rezidencija s rokoko interijerom čuva važna povijesna dokumenta, uključujući zadnje pismo Marie Antoinette iz Nantesa. Posjet ovoj palači pruža jedinstven pogled na francusku povijest kroz očuvane dokumente. Radno vrijeme je radnim danom od 10 do 17:30 te vikendom od 14 do 17 i 30.

14. Hôtel de la Marine

Hôtel de la Marine, smješten na trgu Place de la Concorde, nekada je bio kraljevski namještajni depo. Danas možete razgledati raskošno uređene prostorije iz 18. stoljeća, uključujući veličanstvenu balsku dvoranu. Ovaj muzej otvoren je tek 2021. godine, što ga čini jednim od novijih i manje poznatih muzeja u Parizu.

15. Velika džamija Pariza

Velika džamija Pariza, najveća džamija u Francuskoj, nalazi se u šarmantnoj Latinskoj četvrti. Ova predivna građevina u tradicionalnom islamskom stilu ima simetričan dizajn, veliki vodeni element u središtu i šarene mozaike. Posjetitelji mogu istražiti dvorište i vrt ove mirne oaze. Džamija je otvorena od subote do četvrtka dvokratno (od 9 do 12 te od 14 do 18), a petkom je zatvorena.

16. Arenes de Lutece

Arenes de Lutece ruševine su drevnog rimskog amfiteatra, smještene u užurbanoj Latinskoj četvrti. Izgrađen krajem 1. stoljeća nove ere, dva stoljeća je ovaj amfiteatar bio mjesto zabave. Ponovno je otkriven 1870-ih, a danas posjetitelji mogu istražiti vrt i šetnicu oko amfiteatra.

17. Pariški pasaži

Pariz skriva brojne pasaže (natkrivene prolaze), a najpoznatiji su Galerie Vivienne i Passage des Panoramas. Ovi prolazi, ispunjeni kafićima, bistroima i buticima, stvaraju šarmantan i intiman doživljaj šetnje.Posebno su lijepi zbog staklenih krovova i mozaika na podovima.