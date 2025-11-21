Galerija 2 2 2 2 Ako tražite savršeni jesenski bijeg iz grada koji spaja glazbu, odmor i bogatu gastronomiju, Hotel Matija Gubec u Stubičkim Toplicama ima ponudu koja osvaja na prvu. U razdoblju od 28. do 30. studenoga 2025., uz kupon koji vrijedi za dvije osobe, očekuju vas dva noćenja s polupansionom, kupanjem, wellness oazom i masažama.

Smješten u zelenom zagrljaju Hrvatskog zagorja, Hotel Matija Gubec nalazi se doslovno na izvoru termalne i ljekovite vode Stubičkih Toplica. Ovaj kraj oduvijek je bio sinonim za mir, prirodu i dobrobit, a njegova termalna voda cijenjena je stoljećima, a uspoređuje se čak i s vodama svjetski poznatih Karlovy Vary toplica. Blizina Zagreba (oko 40 minuta vožnje) čini ovo odredište idealnim za kratke spontane odmore, ali i duže regeneracijske boravke.

Poseban šarm hotela krije se u činjenici da je cijeli bazenski kompleks direktno povezan sa smještajnim dijelom, pa se gosti bez ikakvog napora mogu prepustiti čarima kupanja tijekom cijele godine. Termalna se voda osobito doživljava tijekom zimskih dana kada se para iznad površine lagano spaja s okolnom prirodom, stvarajući prizor nalik termalnim bajkama za koje obično mislimo da postoje samo daleko od Hrvatske.

Wellness ponuda uključena u paket dodatno upotpunjuje doživljaj. Gostima je omogućeno neograničeno korištenje unutarnjih bazena, kao i wellness zone koja se sastoji od čak pet sauna i relax rooma. U cijenu su uključene i dvije masaže u trajanju od 25 minuta, po jedna za svaku osobu. Masaže su dio koncepta „Svijet masaže“, gdje stručni fizioterapeuti koriste visokokvalitetna prirodna ulja kako bi postigli maksimalno opuštanje, potaknuli protok energije i regenerirali tijelo.

Gastronomski dio priče nimalo ne zaostaje za wellness segmentom, osobito jer vas u subotu očekuje bogati švedski stol s velikim izborom toplih jela, hladnih plata, domaćih specijaliteta i raznih deserata.

Stubičke Toplice, kao destinacija, nude više od samog odmora u hotelu. Ovaj kraj poznat je po kombinaciji prirodnih ljepota, kulturne baštine i povijesnih priča. U blizini se nalazi i muzej Seljačke bune, koji se trenutačno obnavlja, a koji podsjeća na jedno od najvažnijih razdoblja hrvatske povijesti. Brojne pješačke staze nadomak su hotela, pa ljubitelji prirode mogu uživati u laganim šetnjama ili malo zahtjevnijim usponima. U neposrednoj blizini nalaze se i dvorci te kurije zagorskog kraja, koji ovoj regiji daju poseban romantičan pečat.

Vikend u Hotelu Matija Gubec spoj je svega što jedan zimski odmor treba imati - toplinu termalnih izvora, ugodu wellnessa, dobru glazbu, opuštanje u prirodi i izvrsnu hranu.

