Juha od leće i slanine ukusno je, brzo, toplo i zasitno jelo. Spoj pržene slanine i leće daje pun, bogat okus, a juhu ćete skuhati za svega dvadeset minuta.
Ova je juha odlična večera usred tjedna ili praktičan obrok koji možete ponijeti na posao. Možete je nakuhati u većoj količini, zamrznuti i samo podgrijati kad vam treba nešto fino, hranjivo i toplo "na žlicu".
Juha od leće i slanine - sastojci:
- 1 čajna žličica ulja
- 75 g dimljene slanine, bez masnog, sitno nasjeckane
- 1 luk, sitno nasjeckan
- 1 crvena paprika, sitno nasjeckana
- 1,5 l pilećeg ili povrtnog temeljca
- 1 mali batat, oguljen i sitno nasjeckan
- 1 češanj češnjaka
- 200 g crvene leće
- velika grančica timijana
- 1 lovorov list
- sol
- svježe mljeveni crni papar
Juha od leće i slanine - priprema:
- Zagrijte ulje u velikoj tavi. Dodajte slaninu, luk i crvenu papriku. Pirjajte na laganoj vatri 5 minuta ili dok povrće ne omekša.
- U posebnom loncu zakuhajte temeljac.
- Dodajte batat, češnjak i leću u tavu sa slaninom i povrćem. Miješajte minutu, a zatim prelijte tek prokuhanim temeljcem i dodajte začinsko bilje.
- Začinite solju i paprom. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte 15-20 minuta ili dok leća ne omekša. Izvadite timijan i lovor.
- Po želji izmiksajte štapnim mikserom (nije nužno).
- Poslužite vruće.
