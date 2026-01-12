Juha od leće i slanine ukusno je, brzo, toplo i zasitno jelo. Spoj pržene slanine i leće daje pun, bogat okus, a juhu ćete skuhati za svega dvadeset minuta.

Ova je juha odlična večera usred tjedna ili praktičan obrok koji možete ponijeti na posao. Možete je nakuhati u većoj količini, zamrznuti i samo podgrijati kad vam treba nešto fino, hranjivo i toplo "na žlicu".

Juha od leće i slanine - sastojci: 1 čajna žličica ulja

75 g dimljene slanine, bez masnog, sitno nasjeckane

1 luk, sitno nasjeckan

1 crvena paprika, sitno nasjeckana

1,5 l pilećeg ili povrtnog temeljca

1 mali batat, oguljen i sitno nasjeckan

1 češanj češnjaka

200 g crvene leće

velika grančica timijana

1 lovorov list

sol

svježe mljeveni crni papar Juha od leće i slanine - priprema: Zagrijte ulje u velikoj tavi. Dodajte slaninu, luk i crvenu papriku. Pirjajte na laganoj vatri 5 minuta ili dok povrće ne omekša. U posebnom loncu zakuhajte temeljac. Dodajte batat, češnjak i leću u tavu sa slaninom i povrćem. Miješajte minutu, a zatim prelijte tek prokuhanim temeljcem i dodajte začinsko bilje. Začinite solju i paprom. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte 15-20 minuta ili dok leća ne omekša. Izvadite timijan i lovor. Po želji izmiksajte štapnim mikserom (nije nužno). Poslužite vruće.

Zdravije od borovnica? Bobice uz koje se lakše mršavi čuvaju srce i vraćaju energiju +1