Na svakom uglu možete pronaći benzinsku crpku – punionice za električna vozila manje su razgranate na našim područjima. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih Hrvati i i dalje kad biraju automobil veću prednost daju klasičnim dizelašima, nego njihovim električnim alternativama.



"Imam nekolicinu prijatelja koji ne žele voziti električne automobile jer im treba dva dana da isplaniraju put na neku destinaciju. U Austriji, Švicarskoj situacija je u redu, ali čim se krene preko Slovenije prema ovim krajevima, nastanu problemi," kaže nam Tomislav Ivanić.



Da bi doskočio ovome problemu, hrvatski inovator, poduzetnik i CEO tvrtke Bravarija Ivanić iz Zagreba osmislio je SoltiQ. Riječ je o prvoj autonomnoj solarnoj mobilnoj punionici električnih vozila na području Europske unije. Njoj nije potrebna strujna mreža – ona crpi energiju iz Sunca.

Tomislav Ivanić (Foto: Marko Todorov/Cropix)

SoltiQ solarna punionica

Solarna punionica SoltiQ je izdržljiva, fleksibilna i prenosiva – može se postaviti bilo gdje god dok je teren tvrd i ima sunca.



"Tlo za podlogu može biti beton, šljunak ili zemlja, ali s dobrom odvodnjom da punionica ne bi upala u tlo," ističe hrvatski poduzetnik.



SoltiQ podnosi udare vjetra i od 150 kilometara na sat, kao i težinu do 50 kilograma po kvadratnom metru pa je možete staviti na vrh planine ili udaljeni otok.



Trenutna maksimalna snaga punjenja SoltiQa je 10 kilovata, a do kraja godine trebala bi se popeti do 22. U tri do četiri sata može napuniti 100 posto baterije prosječnog električnog automobila, 50 električnih bicikala ili pak 20 električnih skutera.



Možete spojiti do 30 jedinica u jednu cjelinu i tako dobiti veći kapacitet baterije.

Solarna punioca za električna vozila velika je poput prosječnog parkirnog mjesta (Foto: Marko Todorov/Cropix)

100 posto hrvatski proizvod

Konstrukcija SoltiQa ima sveukupno oko 1200 kilograma, a veličine je jednog parkirnog mjesta. Jednostavno se sklapa pritiskom gumba, a osigurava vam i hlad za automobil.



"Za postavljanje SoltiQa ne trebaju vam građevinske dozvole niti dopuštenje od HEP-a," ističe Tomislav Ivanić.



Na ovogodišnjem Greencajtu je predstavljena kao savršeno rješenje za globalni problem manjka infrakstrukture za punjenje električnih vozila.



Cijena jedna punionice usporediva je s cijenom prosječnom električnog vozila srednje veličine - košta 27.000 eura.



"Najponosniji sam što je riječ o 100 posto hrvatskom proizvodu – sve se proizvodi na Rakitnici u Zagrebu," zaključuje priču Tomislav Ivanić.

Putujuće kuće: Prikolice za bijeg u prirodu koje se lako rasklapaju u dnevni boravak, kuhinju i spavaću sobu +0