Galerija 2 2 2 2 Ljeto u Istri ne mora značiti visoke cijene i rasprodane termine, pogotovo ako znate gdje tražiti. Portal Crno jaje donosi atraktivne ponude za odmor u Rovinju koje spajaju udobnost, prirodu, animaciju za djecu i odrasle, te cijene koje su zaista pristupačne za svačiji budget. U nastavku donosimo dvije odlične opcije koje su idealne za obitelji, prijatelje i sve koji žele uživati u čarima Istre bez kompromisa.

Resort Amarin 4*: Rovinj s pogledom koji se pamti, već od 318 eura

Ako tražite mjesto gdje će djeca uživati u animacijama dok vi ispijate kavu na terasi s pogledom na more: Resort Amarin je pravi izbor. Ova ponuda uključuje 3 dana i 2 noćenja s polupansionom u prostranom apartmanu Standard za 4 osobe po cijeni od 318 eura. U cijenu su uključeni i korištenje vanjskog bazena, animacijski programi za djecu i odrasle, a sve to u terminima između 26. lipnja i 4. kolovoza 2025., uz određene isključene datume. Resort se nalazi tik uz more, usred zelenila, s pogledom na stari grad Rovinj. Apartmani nude udobnost, privatnost i sve što je potrebno za bezbrižan boravak, od klimatiziranih soba do potpuno opremljene kuhinje i terase za večernja opuštanja. Gosti mogu birati između dana na šljunčanoj ili stjenovitoj plaži i kupanja u bazenima s morskom vodom, smještenima iznad same obale. Ovdje ne morate brinuti o sadržaju za djecu, animacijski tim brine se za dobru zabavu tijekom cijelog dana, dok roditelji mogu uživati u miru ili zajedničkim sportskim aktivnostima. Istražite ponudu ovdje.

Kamp Polari by Maistra: obiteljski raj u prirodi već od 398 eura

Za one koji više vole kamperski duh, ali s punim komforom, tu je ponuda boravka u mobilnim kućicama Standard za do 6 osoba u Kampu Polari po cijeni od 398 eura. Ponuda uključuje boravak u terminima tijekom srpnja, uključujući i atraktivne datume poput vikenda i produženih boravaka. Smješten u tihoj uvali južno od Rovinja, Kamp Polari nudi sve što jedna aktivna obitelj može poželjeti: vanjski bazen, Spray park za djecu, brojne sportske aktivnosti i animacijski program. Ovdje se dani provode u ritmu prirode, uz mirise borova, maslina i cvrčke u pozadini. Mobilne kućice su moderno uređene, s dvije spavaće sobe, dvije kupaonice i velikom natkrivenom terasom. Idealne su za obitelji s djecom, ali i grupe prijatelja. Tu je i zajednički prostor za roštiljanje, a za one koji putuju s kućnim ljubimcima jer dobre vijesti: psi su dobrodošli. Blizina Rovinja omogućuje vam da u svakom trenutku biciklom ili šetnjom stignete do starog grada, popijete kavu uz rivu ili posjetite crkvu Sv. Eufemije. Okolica kampa je kao stvorena za aktivnosti na otvorenom – od biciklizma do šetnji uz more. Istražite ponudu ovdje.

Odmor u Istri uvijek je dobro došao, a upravo Rovinj nudi idealan spoj prirode, luksuza i autentičnog istarskog ugođaja. Bilo da odaberete dizajnerski Resort Amarin s bazenima i animacijom ili opuštenu atmosferu Kampa Polari s mobilnim kućicama u borovoj šumi, jedno je sigurno: uz povoljne cijene koje su dostupne putem portala Crno jaje, Istra postaje vaš pametan ljetni izbor.