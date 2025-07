Galerija 4 4 4 4 Ako ove godine tražite odmor koji nudi puno sunca, kristalno čisto more i pravi osjećaj da ste pobjegli od svakodnevice, Hvar je uvijek dobra ideja. Ovaj otok ne prestaje oduševljavati svojim uvalama, mirisima borova i lavande te mjestima koja su stvorena za opuštanje. I što je najbolje, na portalu Crno jaje upravo su aktivne sjajne ponude koje nude odličan smještaj, hranu i sadržaje za sve uzraste.

Aminess Younique Senses Resort 4* – mirna uvala i All inclusive light

Smješten u tišini borove šume kraj Vrboske, Aminess Younique Senses Resort 4* idealan je za one koji žele nekoliko dana pravog odmora. U ponudi su 3 noćenja za dvije osobe i dijete do 10 godina, uz all inclusive light uslugu, a cijena iznosi 672 eura. Termin možete birati od 4. do 21. srpnja 2025., ovisno o raspoloživosti. Resort je tik uz more, s plažom pod prozorom, bazenom s ležaljkama i modernim sobama koje imaju sve što vam treba. U cijenu su uključeni doručak, ručak i večera, kao i piće uz obroke, a ako vam dođe da istražujete, do centra Vrboske možete prošetati kroz hladovinu za 15-ak minuta. Ova ponuda savršena je za parove i obitelji koje žele pobjeći negdje gdje sve funkcionira bez stresa – od hrane i smještaja do savršenog pogleda na more.

Hotel Hvar 3* u Jelsi – odličan obiteljski paket

Za one koji više vole živahniju atmosferu i puni paket usluge, Hotel Hvar 3* u Jelsi nudi all inclusive odmor za dvoje odraslih i dijete do 12 godina, već od 374 eura. Možete birati između 2, 3 ili 7 noćenja, a ponuda vrijedi od 4. do 13. srpnja. U hotelu vas čeka smještaj u sobi s balkonom, hrana i piće, bazen s ležaljkama, animacijski program za djecu, tematske večere I, ono što svi vole, snack na bazenu popodne. Sve je organizirano tako da ne morate misliti ni o čemu, već samo uživati. Jelsa je savršen izbor ako volite malo šetnje, popodnevni sladoled u centru, skrivena kupališta i lokalnu hranu u konobama. A kad vam dosadi more, tu su vinogradi, maslinici i zanimljive rute za istraživanje.

Ista ponuda, ali u kolovozu? Dostupno je i to!

Ako planirate godišnji u drugoj polovici ljeta, isti hotel u Jelsi nudi gotovo identičnu ponudu od 16. do 23. kolovoza, po cijeni od 390 eura za dvoje odraslih i dijete. Sve ostaje isto, all inclusive, bazen, animacija, večere, piće u baru – ali s onim finim osjećajem kolovoza kada je more najtoplije, a dani dugi i lagani.

Sve tri ponude dostupne su na portalu Crno jaje i možete ih kupiti odmah. Ako volite bezbrižan odmor bez skrivenih troškova, s puno sadržaja i provjerenim smještajem, ovo je pravi trenutak da rezervirate.

Uživajte na Hvaru, baš onako kako ste si zamislili.

Na pola puta između Zagreba i Rijeke: Mjesto u kojem ćete pojesti odličan hamburger i kući ponijeti vrhunski sir +9