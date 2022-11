Boca škotskog single malta, dobrog japanskog viskija ili burbona mogu poslužiti kao odličan poklon nekome tko uživa u pijuckanju cijenjenog pića, ali kao inspiracija mogu poslužiti i najrazličitije "điđe" koje će se svidjeti obožavateljima.

Led koji se ne topi

Crne kockice leda koje se ne tope su efektne i zanimljivo izgledaju u čaši. Djelomično su napravljene od granita i neće razrijediti piće vodom pa se u njemu može dugo uživati. Ostavite ih u zamrzivaču četiri sata i nakon toga su spremne za korištenje. Dolaze u drvenoj kutiji s metalnim hvataljkama kojima se led spušta u čašu.

Vodič kroz viskije

101 Whisky to Try Before You Die knjiga je koju je najbolje listati između gutljaja. Vodič kroz viskije ne uključuje suludo skupe boce niti one koje su proizvedene u smiješno malim količinama. Može poslužiti kao dobar poklon onima koji ulaze u svijet viskija.

Dekanter

Dekanter u obliku globusa od 850 ml s drvenim stalkom dolazi u paketu s dvije gravirane čaše za viski od 300 ml. Jednostavan, a efektan poklon s odličnim su ocijenili brojni kupci. Ovaj dekanter mogao bi biti pun pogodak za one koji vole putovati - i pijuckati.

Čaše s pričom

Bez dobrih čaša nema niti uživanja u viskiju, a ako uz to imaju svoju priču imate sjajan recept za blagdanski poklon. Čaše s Etsyja dolaze s ugraviranom porukom: “The water was not fit to drink. To make it palatable we had to add whiskey. By diligent effort, I learned to like it. Winston Churchill“.

T-shirt

Tražite li poklon za osobu kojoj je svijet viskija poput zabavnog parka, mogla bi ju razveseliti majica „ Malt Whiskey“ u „Walt Disney“ maniri. Sudeći prema komentarima, majica je dobre kvalitete, baš kao i sami dizajn. Jedan od bestsellera na Etsyju je i majica „Call Me Old Fashioned“, koja dolazi u više boja.

Set koji "dodaje godine"

Stajanjem u bačvi viski dobiva kompleksnije arome, no kada nema vremena za čekanje mogao bi poslužiti set dodataka koje ubacite u bocu i pričekate 24 sata, a rezultat je novo piće. Naravno, nema smisla kvariti dobre viskije, ali set bi mogao biti itekako zabavan za pripremu koktela s viskijem. Pronaći ćete ga ovdje.

Nova doza dima

Sve što vam treba da biste kod kuće dobili primamljivu aromu dima u čaši je komad bačve u kojoj je odležavao viski, mali kućni brener i čaša. Set koji daje nove note omiljenom piću popularan je dar za viskiljupce na Etsyju.