Baške Oštarije planinsko su mjesto na Velebitu, u zapadnom dijelu Like, dvadesetak kilometara udaljene od Gospića i isto toliko od Karlobaga. Jedno su od rijetkih mjesta kod nad gdje se tako živo spajaju more i planina. Zahvaljujući povijesno važnom značenju ceste koja ovdje nalazi način kako ukrotiti Velebit, gotovo na svakom njezinom metru stoji neki podsjetnik na vrijeme kada je bila životno važna i onima koji su se njome uspinjali i koji su njome silazili.

Na 900 metara nadmorske visine

Kuća za odmor Modern Alpine Monsalbius Chalet smjestila se uz tu važnu cestu, ali je uvučena od nje, pa kao da s odmakom sudjeluje u njezinim tokovima. Primaknuta brdu, obučena u drvo, s tamnim krovom, savršeno je uklopljena u svoje susjedstvo razbacano na zadnjoj liniji prije nego se putovi pretvore u planinarske staze. Baške Oštarije jedno su od onih mjesta gdje markacije već na glavnoj cesti počinju pozivati u velebitske avanture.

Modern Alpine Monsalbius Chalet suvremena je interpretacija tradicionalne ličke kuće. Izvana ni po čemu drugačija od ostalih, iznutra je ona moderna planinska oaza koja s poštovanjem hvali mjesto na kojemu je iznikla, prije svega velikim staklenim frontama koje čine pogled najbitnijim dijelom unutrašnjeg uređenja, ali i čistim linijama koje još više ističu detalje iz života na 900 metara nadmorske visine i upućuju oko promatrača na čarobnu okolicu s Filipa kukom gotovo nadohvat ruke.

Sve što možete poželjeti

Kuća ima četiri lijepe spavaće sobe nazvane po obližnjim vrhovima, da ih ne zaboravite ni dok spavate, 2 kupaonice, potpuno opremljenu kuhinju s perilicom posuđa, pećnicom i tosterom, udobni dnevni boravak s kaminom, TV-a ravnog ekrana i igraćom konzolom. Za dobrog vremena uživat ćete na terasi, a hidromasažna kada bit će vam nagrada nakon dana na zraku koji štipa kožu. Promrzle noge uživat će u podnom grijanju dok planirate turu za sutrašnju šetnju velebitskim divotama.

Kuća može primiti osmero ljudi, a cijena noćenja iznosi od 325 eura na platformi Booking.com. Sve detalje i konkretnu ponudu dobit ćete na ovom linku, ali blagodati odmora i opuštanja u ovoj lijepo uređenoj kući okruženoj neopisivo lijepom prirodom – možete otkriti samo iz prve ruke.

Baške Oštarije idealno su odredište za planinarenje, vožnju biciklima i uživanje u prirodi tijekom cijele godine. Iz kuće do staza možete i krenuti pješke, a najteže će vam se biti odlučiti hoćete li preko Dabarskih kukova ili oko njih, na Kizu ili Premužićevu… Kubus i poučnu cestu u Baškim Oštarijama posjetite u zalaz sunca, obavezno pojedite nešto na žlicu u hostelu malo dalje uz cestu, posjetite obližnji adrenalinski park i uživajte u Lici kroz okuse fantastičnih domaćih sireva.