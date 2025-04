Na mjestu gdje Biokovo grli Jadransko more, proteže se jedna od najljepših dionica hrvatske obale – Makarska rivijera. Ova čarobna regija, poznata po svojim dugim šljunčanim plažama, mirisnim borovim šumama i plavetnilu mora, savršen je spoj prirodne raskoši i opuštene mediteranske svakodnevice. Šetnje kroz slikovita mjesta poput Brela, Tučepa, Baške Vode i Podgore uvijek završavaju negdje uz more – na terasi lokalnog kafića, uz kuglu sladoleda ili tanjur svježe orade.

Ljubitelji prirode posebno će uživati u usponima do Parka prirode Biokovo i vidikovca Skywalk, gdje se pod nogama otvara čitav svemir mora i planina. Za one nešto ležernijeg duha, park-šuma Osejava uz Makarsku pruža savršeno okruženje za jutarnju šetnju ili skriveno mjesto za kupanje daleko od gužve. Obitelji s djecom otkrit će čari plaže Punta Rata, jedne od najljepših u Europi, dok romantičari neće ostati ravnodušni na zalazak sunca promatran s kamenitih molova starih dalmatinskih luka.

Kako bi vaš odmor na Makarskoj rivijeri bio što bezbrižniji i ugodniji, Crno Jaje i Crno Jaje Premium donose tri sjajne ponude koje spajaju odličan smještaj, gastronomske užitke i vrhunsku lokaciju – uz cijene već od 260 eura.

Obiteljski odmor u Bluesun hotelu Alga 4* u Tučepima

Bluesun hotel Alga 4* u Tučepima smješten je svega nekoliko koraka od mora i jedne od najpoznatijih plaža na rivijeri. Ovaj moderan hotel s dugom tradicijom gostoprimstva posebno je omiljen među obiteljima koje traže sigurnost, komfor i raznolik sadržaj na dohvat ruke. Hotel nudi boravak u prostranim i elegantno uređenim sobama s pogledom na more, a gostima je na raspolaganju unutarnji i vanjski bazen, fitness zona te sadržaji za djecu. Uz puni pansion, koji uključuje sve obroke s pićima, nema potrebe za razmišljanjem o organizaciji dana – sve je već pripremljeno za vaše maksimalno opuštanje. Ovo je idealna lokacija ako želite biti blizu prirode, a istovremeno uživati u svim pogodnostima hotela visoke kategorije. Ponuda je dostupna već od 330 eura.

All Inclusive uživanje u Bluesun hotelu Neptun 3*

Za one koji žele apsolutnu bezbrižnost, Bluesun hotel Neptun 3* također u Tučepima nudi all inclusive iskustvo u kojem su svi obroci, pića, animacija i sadržaji uključeni u cijenu. Ovdje svaki gost može potpuno zaboraviti na svakodnevne brige i jednostavno se prepustiti ritmu mora. Superior sobe s balkonom i pogledom na more osiguravaju ugodnu i opuštajuću atmosferu, dok veliki vanjski bazen, zabavni programi za djecu i odrasle te blizina plaže čine ovaj hotel idealnim za obitelji. Posebna pažnja posvećena je najmlađima, s mini klubom i dječjim igralištima, dok roditelji mogu uživati u sunčanju, sportskim aktivnostima ili večernjoj zabavi. Sve to dostupno je već od 260 eura.

Proljetni bijeg u Bluesun hotel Marina 4* u Brelima

Ako ste u potrazi za mirnim i elegantnim odmorištem u proljetnom ozračju, tada je Bluesun hotel Marina 4* u Brelima savršen odabir. Smješten u neposrednoj blizini poznate plaže Punta Rata, koja nosi oznaku Plave zastave zbog iznimne čistoće mora i okoliša, ovaj hotel nudi idealan spoj prirodnog okruženja i modernog komfora. Gosti borave u superior sobama s balkonima s kojih se pruža pogled na more, a u ponudi je polupansion s doručkom i večerom, čime je svaki dan odmora gastronomski zaokružen bez dodatnog planiranja. Obitelji će posebno cijeniti sadržaje za djecu, uključujući splash pad s vodenim prskalicama i igraonicu koja će malim gostima pružiti sate zabave. Nakon dana provedenog na plaži ili u šetnji rivom, roditelji mogu uživati u sunčalištu ili večernjoj šetnji pod borovima do obližnje Makarske ili Vrulje. Ova proljetna ponuda uključuje boravak za dvije odrasle osobe i dvoje djece mlađe od 14 godina i dostupna je već od 210 eura.