Makarska rivijera, ta slavna jugoistočna razglednica Dalmacije, oduvijek je bila magnet za one koji traže spoj kristalno čistog mora, živahnih šetnica, zelenih borovih krošnji koje bacaju spasiteljski hlad i onog neobjašnjivog osjećaja da ljeto ovdje traje malo duže nego drugdje.

U srcu te razvikane ljepote, Tučepi sjaje kao nježnija, obiteljska verzija ljetnog raja. Manje gužve nego u samoj Makarskoj, a sve jednako dostupno. Od mora koje je toliko bistro da se ribice vide i s plićaka, do restorana i barova gdje se još uvijek priča dijalektom, a ne samo cijenama. Ako ste ikada poželjeli spojiti bezbrižnost all inclusive odmora s mediteranskom autentičnošću, upravo su Tučepi adresa koju trebate upisati u Google Maps. A sad je savršen trenutak – jer Crno jaje donosi odlične ponude koje će vas zadržati u hladu borova s limunadom u ruci, bez da pritom brinete o budžetu.

Smještaj u Bluesun hotelu Neptun 3* već od 460 eura

Prva ponuda od 2, 3 ili 7 noćenja, vodi vas u poznati Bluesun hotel Neptun 3*, smješten tik uz more i dugačku tučepsku plažu. Ovdje vas ne čeka samo soba s balkonom i pogledom na more, već pravi mali svijet sadržaja koji čini sve da zaboravite svakodnevicu. U cijenu je uključeno sve – od doručka, ručka i večere do međuobroka, sladoleda, vina i kave. Sve što vam padne na pamet, dostupno je nadohvat ruke, pokraj bazena, u lobby baru, ili tik do plaže u pool baru.

Dijete do gotovo 14 godina boravi potpuno besplatno, što ovu opciju čini idealnim izborom za mlade obitelji. Animacija za klince osmišljena je tako da roditelji dobiju svojih sat vremena mira – dok se djeca zabavljaju plesom, igrom ili kreativnim radionicama, vi stignete pročitati poglavlje knjige, zaspati pod suncobranom ili skoknuti do bara po onaj drugi koktel. U cijenu su uključeni i brojni sportski sadržaji: možete se okušati u boćanju, ping pongu, vožnji bicikla, tenisu ili jednostavno plutati na luftiću bez grižnje savjesti jer netko drugi kuha večeru.

Smještaj u Bluesun hotelu Alga 4* već od 1.900 eura

Druga ponuda vodi vas nekoliko koraka dalje – ali i u špicu sezone. Ako ste oni koji ljeto vole kad je u svom punom sjaju, kada dani traju vječno i kada je more najtoplije, tada vas čeka luksuznija varijanta odmora u Bluesun hotelu Alga 4*. Odmor je predviđen za dvije odrasle osobe i dvoje djece, a uključuje 5 ili 7 noćenja na bazi punog pansiona.

Hotel Alga odiše sofisticiranom dalmatinskom atmosferom, a smještaj u superior sobama s pogledom na more pruža dovoljno prostora i komfora i za obitelji s dvoje djece. Plaža ispred hotela je šljunčana, s blagim ulazom u more, što je idealno za malu djecu i one koji ne vole iznenadne dubine. Borovi i šetnica u produžetku čine ovu lokaciju savršenom za jutarnje šetnje, večernje sladolede i one poslijepodnevne "ajmo malo prošetati, pa na kavu".

Više ponuda za boravak na Makarskoj rivijeri dostupno je na portalu crnojaje.hr.

