Postoje planine koje osvojiš stazama, i one koje te osvoje atmosferom. Krvavec spada u obje kategorije. Smješten visoko iznad Ljubljane, a istovremeno nadohvat ruke iz Hrvatske, Krvavec je jedno od onih mjesta gdje zima izgleda točno onako kako je zamišljamo: snijeg koji škripi pod čizmama, tišina planine, široki pogledi i osjećaj da si se barem nakratko maknuo iz svakodnevnog ritma.

Upravo tamo nalazi se Hotel Krvavec, alpski uređen ski boutique hotel koji nosi titulu najboljeg ski boutique hotela u Sloveniji prema izboru World Ski Awards. I ne, to nije marketinška fraza - to je onaj tip hotela u kojem se već pri ulasku osjeti da je cijela priča složena oko doživljaja planine.

Hotel na samoj stazi

Hotel Krvavec smješten je neposredno uz skijašku stazu, što znači da se ovdje ne gubi vrijeme na vožnje, presvlačenja u automobilu i logistiku. Otvorite vrata, zakoračite u snijeg i već ste na planini. Ponuda uključuje 2 noćenja s polupansionom za dvije osobe, korištenje saune, vožnju gondolom te 15 % popusta na ski-karte. Idealna kombinacija za one koji žele aktivan, ali uravnotežen zimski odmor. Gondola i prijevoz od gornje stanice gondole do hotela i natrag uključeni su u cijenu, što dodatno pojednostavljuje cijeli boravak. Jednom kad ste gore, ostajete u svom planinskom svijetu.

Sobe su uređene u toplom alpskom stilu, dok restoran nudi bogat doručak i večeru s domaćim delicijama. Tijekom dana možete ručati u samoposlužnom restoranu ili sjesti na popularnu “Plažu” - vanjsku terasu s barom, glavnim mjestom druženja na planini, s pogledom koji se pamti.

Krvavec – omiljeno slovensko skijalište

Skijalište Krvavec jedno je od najpoznatijih u Sloveniji. Nalazi se na nadmorskoj visini između 1450 i 1971 metra, s više od 30 kilometara uređenih staza različitih težina, modernim žičarama i odličnim snježnim uvjetima. Posebnost Krvavca je pogled, jer za vedrih dana s vrha se vidi Ljubljana, Kamniško-Savinjske Alpe, a ponekad i obrisi Julijskih Alpa.

Osim skijanja i snowboardinga, Krvavec nudi i sanjkanje, noćno skijanje, panoramske šetnje, ali i jednostavno uživanje u planinskim kafićima s toplim napitkom u ruci.

Kako do Krvavca - planina na manje od tri sata od Zagreba

Iz Zagreba do Krvavca treba nešto manje od tri sata vožnje. Vozi se prema Ljubljani, zatim prema Cerklju na Gorenjskem, odakle kreće gondola koja vas za nekoliko minuta vodi visoko na planinu. Upravo ta gondola je dio čari dolaska, a prelazak iz doline u snježni svijet planine događa se gotovo filmski. Ako dolazite iz smjera Ljubljane, Krvavec je udaljen svega 45-50 minuta vožnje, što ga čini jednom od najdostupnijih visokogorskih destinacija u regiji.

Krvavec nije samo skijalište ni samo hotel, to je onaj rijetki zimski bijeg s kojeg se vraćaš odmorniji nego što si otišao.

