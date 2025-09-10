Ako tražite jesenski bijeg na more, gdje će se cijela obitelj osjećati kao kod kuće, a opet uživati u luksuzu i sadržajima kakve ne nudi svaka destinacija, Novigrad i ponuda Crnog jaja u Aminess Maravea Camping Resortu i Mirami’ Family Villageu bit će pun pogodak.

Aminess Maravea Camping Resort - raj za obitelji i ljubitelje aktivnog odmora

Na čak 25 hektara uz samo more, ovaj resort skriva sve što vam treba za dinamičan i raznolik odmor. Uređene plaže s ležaljkama i bazenima sa slanom vodom, sportski tereni, restorani i barovi, lounge zona, pa čak i pekarnica sa svježim pecivima za jutarnji doručak, sve na dohvat ruke. Premium Holiday Home kućice nude dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, prostranu kuhinju i terasu s ležaljkama, idealno za do 5 odraslih ili 4 odrasle osobe i dvoje djece. Zamislite jutro uz kavu na vlastitoj terasi, šum mora u pozadini i bezbrižno planiranje dana.

Mirami’ Family Village - dječje carstvo znanja i igre

Ako putujete s klincima, ovo je destinacija koja će ih oduševiti. Mirami’ Family Village nudi radionice robotike, mini olimpijade, potragu za blagom i istraživanje kukaca i zvijezda pod vodstvom edukatora. Dok djeca uživaju u znanosti i igri, roditelji mogu odmoriti na terasi moderno opremljene kućice ili se prepustiti morskim radostima. Premium Holiday Home kućice u Mirami’ naselju opremljene su s dvije spavaće sobe, kuhinjom, prostranom terasom i biciklističkim stalkom, savršene za obitelji koje žele spojiti udobnost i aktivan odmor.

Novigrad - biser Istre koji poziva na istraživanje

Novigrad je jedan od onih gradova koji zauvijek ostaju u sjećanju. Iako je danas turistički hit, zadržao je šarm ribarskog mjesta. Stare kamene ulice, male trgovine, romantični zalasci sunca i šetnica koja povezuje resort s gradom čine ga idealnim mjestom za istraživanje. Jesenska klima u Istri savršena je za biciklizam, trčanje ili šetnje uz more, dok vas lokalni restorani mame svježom ribom, tjesteninom s tartufima i vrhunskim istarskim vinima. Novigrad je poznat i po svom gastronomskom karakteru, ovdje ćete pronaći neke od najboljih konoba i restorana u Hrvatskoj, a maslinovo ulje i vino kušano na ovom mjestu ostaju u pamćenju dugo nakon povratka kući.

Zašto baš sad?

Jesen u Novigradu znači mirnije plaže, manje gužve, ali i dalje dovoljno sunca za kupanje i uživanje na otvorenom. To je prilika da doživite Istru na autentičan način - opušteno, gastronomski bogato i ispunjeno aktivnostima za sve generacije. Ponuda je dostupna za rezervaciju putem portala Crno jaje na ovom linku.