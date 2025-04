Na južnoj strani otoka Brača, podno planine Vidove gore, smjestilo se šarmantno mediteransko, svima poznato mjesto po jednoj od najljepših plaža Jadrana – Bol. Slikovita šetnica uz more, romantične kamene uličice, lokalna vina i, naravno, slavna plaža Zlatni rat koja se poput jezika proteže u more i mijenja oblik ovisno o vjetru i valovima – sve su to razlozi zašto Bol svake godine oduševi tisuće posjetitelja.

Upravo ovdje, svega desetak minuta hoda od te čarobne plaže, smješten je Bluesun Holiday Village Bonaca 4* – pravi mali otočni raj stvoren za obitelji s djecom. Bonaca nudi smještaj u paviljonskim kućicama okruženima mediteranskim zelenilom, što gostima pruža osjećaj intime i sigurnosti, daleko od buke i prometa. Djeca bezbrižno trčkaraju, zabavljaju se na igralištu, a roditelji se mogu opustiti na ležaljci uz bazen, u hladu borova ili s koktelom u ruci.

Posebna ponuda dostupna na portalu Crno Jaje Premium

Zahvaljujući posebnoj ponudi na portalu Crno Jaje, odmor u ovom idiličnom resortu možete rezervirati već od 260 eura! U cijenu je uključeno 2, 3 ili 7 noćenja za 2 odraslih i 2 djece (mlađe od 14 godina), smještaj u prostranoj obiteljskoj sobi s privatnim balkonom te puni pansion plus – što znači da su svi obroci, kao i pića uz obroke, već uključeni.

Gostima su na raspolaganju pića poput točenog piva i vina, sokova, ledenog čaja i filter kave, dok bogati švedski stol zadovoljava sve ukuse – uključujući i vegetarijanske opcije.

Zabava za sve generacije – animacija, bazeni i glazba uživo

Bluesun Bonaca se ističe i odličnim zabavno-animacijskim programom. Djeca uživaju u mini clubu, igralištima i splash padu uz bazen, dok stariji mogu sudjelovati u sportskim aktivnostima, aerobiku ili večernjoj animaciji uz glazbu uživo. Program animacije odvija se čak šest dana u tjednu, a hotel se brine da i roditelji i djeca uživaju bez brige i stresa.

Uz sve to, resort nudi i dodatne sadržaje poput teniskih terena (uz nadoplatu), pool barova, ležaljki i suncobrana na bazenu – sve kako bi vaš odmor bio potpun.

Pristupačnost i dolazak na otok

Do Bola se može doći trajektom iz Splita (do Supetra) ili iz Makarske (do Sumartina), a oni koji dolaze zrakoplovom mogu koristiti Zračnu luku Brač. Bluesun nudi i prijevoz iz svih zračnih luka, pa čak i gliserom iz Splita do Bola, što vaš dolazak čini još posebnijim.

Ako tražite destinaciju u kojoj će vaša obitelj napuniti baterije, stvoriti uspomene i uživati u bezbrižnim danima, ova ponuda na Crnom Jajetu je vaš zlatni ulaz u ljeto.

Ponudu možete rezervirati na ovom linku.