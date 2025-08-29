Ako tražite mjesto gdje se zvuk mora i miris borove šume spajaju, a od jutra do mraka vlada smijeh i dobro raspoloženje, južna strana otoka Paga ima pravi odgovor: Camping Village Šimuni. Smješten tik uz tirkizne uvale i okružen cvjetovima oleandra, ovaj kamp na glasu je kao jedan od najaktivnijih u Hrvatskoj. Uz bogat animacijski program, idealan je za obitelji, prijatelje i sve one koji žele ljetovanje ili rujanske praznike ispunjene zabavom i odmorom.

Pag sam po sebi nije običan otok, njegov oblik podsjeća na mjesec, a u surovom kršu kriju se neke od najstarijih maslina na svijetu. Ovdje se mirisi Mediterana miješaju s okusima paškog sira, vrhunskih vina i nezaboravne otočke kuhinje. Tijekom dana otkrijte skrivene plaže i borove šume, a navečer uživajte u zalasku sunca kakav se pamti cijeli život.

Posebnu čar odmora u Šimunima daju moderno uređene mobilne kućice koje mogu primiti do šest osoba. Svaka dolazi s prostranom terasom i pogledom na more, a razlike u tipovima kućica prilagođene su različitim potrebama, od udobnih i funkcionalnih kućica Dalmacija, preko obiteljskih Family Suite s dječjim sobama i prostorom za igru, pa sve do luksuznijih Sunset Plus kućica smještenih u blizini poznate Dijamantne plaže. Gdje god odsjeli, dobit ćete savršen spoj udobnosti apartmana i slobode boravka u prirodi.

Za one koji traže spontani bijeg na more, tu je last minute ljetna ponuda, noćenje s doručkom za 4 ili 6 osoba već od 132 eura. Ako pak volite mirniji ritam i želite izbjeći najveće gužve, čeka vas rujanska akcija s noćenjem za četvero ili šestero već od 120 eura. Kuponi vrijede isključivo u terminu od 13. do 28. rujna, a osim povoljne cijene nude i sve čari produženog ljeta – sunčane dane, toplo more i više prostora za istinski odmor.

Bilo da birate vrhunac ljeta ili početak jeseni, jedno je sigurno - Pag će vas osvojiti, a Camping Village Šimuni pružit će vam iskustvo kampiranja koje se pamti.

