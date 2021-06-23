Galerija 9 9 9 9 Za mnoge koji nisu odrasli uz more (šmrc), ali čak i neke koji jesu, prizor drvenih konstrukcija kraj obalu nalik štapovima zabodenim u zemlju visine pet, šest metara - ostaje enigma.

Pronaći ćete ih na samom lijevom „roščiću“ Istre: slikovitom ribarskom mjestašcu Savudriji kojeg poznajemo po njegovom simbolu, visokom bijelom svjetioniku.

Danju romantika iz nekih minulih vremena, noću pomalo sablasna utvara, a zapravo prilično praktična i maštovita konstrukcija koja se koristi i danas. To je drvena dizalica zvana grua.

Služile su za izvlačenje drvenih brodica (tzv. batana) u mjestima poput Savudrije. Naime, ovdje nije bilo mirnih i sigurnih luka za krhke barke koje bi se pod naletom vjetra lako mogle razbiti o stijene. Stoga su čamci podizani u vis, gdje bi ostali u zraku, kao da su i sami ulovljeni u mrežu.

Naš fotograf Romeo Ibrišević zove ga najromantičnijim parkingom za brodice. I dok on vjerojatno još uvijek gleda u obalu opijen prizorom koji postaje sve čarobniji sa zalaskom sunca, razveselio nas je podijelivši djelić romantike s nama.

Zavirite u našu galeriju i inspirirajte se za svoj idući „bijeg“.

